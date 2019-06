Auf seinem Be3-Showcase auf der E3 2019 hat Bethesda einen neuen Trailer zu Wolfenstein: Youngblood präsentiert.

Wolfenstein: Youngblood ist der erste Koop-Ableger in der Wolfenstein-Historie, in der ihr euch in den Rollen von Soph und Jess Blaskowicz, den Töchtern von Serienlegende B.J. Blaskowicz, auf die Suche nach eben diesem macht. Im Trailer gibt es einige actionreiche Sequenzen aus dieser Suche zu sehen, in denen die beiden Protagonistinnen den Feinden ordentlich in den Hintern treten.

Wolfenstein: Youngblood erscheint am 26. Juli 2019 für die PS4, Xbox One, Switch PC.

Was gab's noch auf der Bethesda-PK?

