Wolfenstein: Youngblood im Wertungsspiegel - Die ersten Tests im Überblick

Mit Wolfenstein: Youngblood erscheint am 26. Juli der neue Ego-Shooter von MachineGames für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC. Kurz vor dem Release sind die ersten Wertungen der internationalen Presse eingetroffen und zeigen ein eher durchwachsenes Bild. Wir fassen für euch die ersten Reviews in einer Übersicht zusammen.

Wann erscheint unser Test?

Wir haben die Konsolenfassung von Wolfenstein: Youngblood erst kurz vor Fall des internationalen Embargos erhalten. Die Kollegen Max und Rae ballern sich aktuell für euch durchs Paris der 80er-Jahre. Gegen Ende der Woche - und somit zum Release des Spiels - sollte der Test online sein.

Auf Metacritic erreicht das Spiel derzeit eine Wertung von 76 aus 100 Punkten. Dabei handelt es sich um die Durchschnittswertung von aktuell 12 Magazinen.

Das wird gelobt: Koop, Gunplay

Das wird bemängelt: Magere Story und Charaktere, unfaire Checkpoints, Grinding

Die Scores können sich mit der Zeit noch ändern, geben aber eine deutliche Richtung vor.

Magazin Wertung Eurogamer Italy 80 Destructoid 60 Game Informer 85 Guardian 80 IGN 65 XGN 80 GameSpace 70 Trusted Reviews 80 Spazio Games 80 PC Gamer 79

(Stand: 25. Juli 2019, 15:12 Uhr)

Habt ihr mit Wertungen in diesem Bereich gerechnet?