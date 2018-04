World of Tanks erhält ein Gratis-Update mit drei komplett neuen Kapiteln für den War Stories-Modus. Den gibt es generell nur auf den Konsolen, PS4-, Xbox One- und Xbox 360-Besitzer dürfen sich also über exklusive Inhalte freuen. Die Spoils of War-Trilogie spielt in einer alternativen Timeline, in der der zweite Weltkrieg nie ein Ende gefunden hat.

Spoils of War: Sieben Ritter, The Connoisseur & Potemkin

Das erste Kapitel der neuen Story-Trilogie entführt uns an die deutsch-polnische Grenze und dreht sich um ein kleines Städtchen, das gerettet werden muss. Die Geschichte in Sieben Ritter orientiert sich am Film Die sieben Samurai, der bereits für den Western Die glorreichen Sieben als Inspiration gedient hat.

Königstiger auf der PS4:

In The Connoisseur (ja, das schreibt man im Englischen wirklich so) gilt es, den deutschen Soldaten die geraubten Kunstschätze wieder abzuluchsen. Unter dem Vorwand des sogenannten Kunstschutzes haben die Nazis während des zweiten Weltkriegs tatsächlich unzählige Kunstwerke an sich gerissen.

Potemkin heißt nicht umsonst so: Das Finale der Spoils of War-Trilogie in World of Tanks verdankt seinen Namen dem Stummfilm Panzerkreuzer Potemkin, in dem es darum geht, dass die Besatzung eines russischen Schlachtschiffes rebelliert. Dreimal dürft ihr raten, was in diesem Kapitel passiert.

Kostenlos im Singleplayer oder Online-Koop

Spoils of War gibt es völlig kostenlos. Die drei neuen Spoils of War-Kapitel können entweder allein oder in Online-Koop gespielt werden. Generell soll der konsolenexklusive, Story-getriebene Spielmodus War Stories als Einführung in die Welt von World of Tanks dienen. Mittlerweile gibt es über 660 Panzer aus 9 Nationen in World of Tanks. Seht euch den Spoils of War-Trailer an:

Wie klingt das Update für euch? Freut ihr euch auf die neuen Story-Missionen?

