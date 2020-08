gamescom Award 2020: Das sind die nominierten Spiele

Die gamescom findet in diesem Jahr zwar komplett digital statt, aber auch in dieser ungewohnten Form möchte man an bewährten Elementen festhalten. Dazu gehört auch die Verleihung der gamescom Award.

In 17 Kategorien kürt eine Fachjury aus Spiele-Journalist*innen und YouTubern hier die besten Spiele der Messe. Voraussetzung ist, dass die jeweiligen Titel von Publishern kommen, die zum Zeitpunkt der Jurysitzung Partner der gamescom waren und sich für den kostenpflichtigen Award beworben haben. Nachfolgend findet ihr alle Nominierungen.

Disclaimer: GamePro ist in diesem Jahr nicht nur Medienpartner der gamescom, Chefredakteurin Rae Grimm ist auch erneut Teil der gamescom Award-Jury und hat so ein kleines Mitspracherecht, welche Spiele am Ende ausgezeichnet werden.

Genre-Kategorien

Bestes Action-Adventure

Bestes Action-Spiel

Bestes Rennspiel

Bestes Rollenspiel

Cris Tales, Modus Games

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Gamedec, Anshar Studios

Beste Simulation

Endzone - A World Apart, Assemble Entertainment

Planet Coaster Console Edition, Frontier Development

Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment

Bestes Sportspiel

Bestes Strategiespiel

Endzone - A World Apart, Assemble Entertainment

Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe

Iron Harvest, King Art Games

Bestes Indie-Spiel

Cris Tales, Modus Games

Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch

The Medium, Bloober Team

Bestes Multiplayer-Spiel

Dual Universe, Novaquark Montreal

NBA 2K21, 2K

Operation: Tango, Clever Plays

Bestes Familienspiel

Bestes laufendes Spiel

Bestes Remaster

Mafia: Definitive Edition, 2K

Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Activision

XIII: Remake, astragon Entertainment

Originellstes Spiel

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Operation: Tango, Clever Plays

Voidtrain, Hypetrain Digital

Plattform-Kategorien

Bestes Xbox-Spiel

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Grounded, Microsoft

Tell Me Why, Microsoft

Bestes Nintendo Switch-Spiel

Black Book, Hypetrain Digital

Figment: Creed Valley, Bedtime Digital Games

Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment

Bestes PlayStation-Spiel

Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft

Crash Bandicoot 4: It's About Time, Activision

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Bestes PC-Spiel

Cyberpunk 2077, CD Projekt RED

Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe

Tell Me Why, Microsoft

Der Großteil der Gewinner wird am Ende der Messe im Rahmen der gamescom: Best Of Show am 30. August ab 20 Uhr bekannt gegeben. Die besten Xbox-, Switch- und PlayStation-Spiele sowie die Preisträger in den Kategorien Action-Adventure, Action-Spiel, Indie-Spiel und Multiplayer-Spiel werden allerdings schon während der Opening Night Live verkündet, die am 27. August ab 20 Uhr deutscher Zeit stattfindet.

Alle weiteren wichtigen Termine zur gamescom findet ihr in unserer Übersicht:

Welchem Spiel drückt ihr bei den diesjährigen gamescom Awards die Daumen?