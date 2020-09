Ihr wollt selbst Spiele entwickeln und würdet gerne mal sehen, wie das überhaupt funktioniert? Microsoft bietet euch die Möglichkeit an, im Rahmen der Xbox Academy an einem kostenlosen Workshop teilzunehmen, der euch die Grundlagen der Spiele-Entwicklung näherbringt.

Die Workshops finden am 12. und 13. September in zwei unterschiedlichen Timeslots pro Tag statt. Ihr lernt während dieser Events den Umgang mit der Unity-Engine. Die Sessions dauern jeweils 90 Minuten. In dieser Zeit entwickelt ihr sogar ein kleines 3D-Spiel. Die Workshops werden von Playground Games' Senior Producer Maria Lee und Senior Game Designer Ryan Green geleitet.

Lernt, selbst Spiele zu entwickeln

Gavin Raeburn, Studioleiter von Playground Games, erklärt:

"Ich bin begeistert, dass Playground Games Teil der Xbox Academy ist und dass unsere Teammitglieder Maria Lee und Ryan Greene ihre Erfahrung und ihr Wissen mit Spieleentwicklern teilen können. Als Team sind wir leidenschaftlich daran interessiert, neue Talente in der Branche zu fördern, wie beispielsweise mit unserem 12-monatigen Praktikumsprogramm für Universitätsstudenten aus einschlägigen Kursen. "

"Diese Veranstaltung ist eine weitere großartige Möglichkeit, wie wir einen Teil des Fachwissens innerhalb des Studios weitergeben können, um die nächste Generation von Spieleentwicklern zu inspirieren."

Curtis Le Blanc, Direktor für Spiele bei East London Arts and Music (ELAM), fügt hinzu:

"Es ist eine wahre Freude, mit den talentierten Leuten von Playground Games und dem Microsoft Store bei der Durchführung dieser Sitzungen zusammenzuarbeiten. Viele der Studenten an der ELAM haben ihre Ausbildung in Spielentwicklung und anderen Bereichen auf der Grundlage der Inspiration von Branchenführern begonnen, genau wie die Leute von Playground, daher wissen wir, dass Sitzungen wie diese von unschätzbarem Wert sind, um sicherzustellen, dass die enormen Möglichkeiten für Wachstum und Beschäftigung in Großbritannien erfüllt werden."

Die Plätze sind limitiert. Wenn ihr also teilnehmen möchtet, dann solltet ihr euch beeilen und euch auf der offiziellen Website einschreiben. Dazu müsst ihr aber mindestens 16 Jahre alt sein und ihr solltet über gute Englisch-Kenntnisse verfügen.

Was haltet ihr von der Xbox Academy? Werdet ihr an einer der Sessions teilnehmen?