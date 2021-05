Die großen Konsolenhersteller Sony und Microsoft wollen wohl nicht nur ihre Konsolen an die Fans bringen, sondern sie auch noch mit schicken Schuhen versorgen. Am 14. Mai 2021 wird Sony in Zusammenarbeit mit Nike zwei Schuhmodelle auf den Markt bringen, die an das Design der PlayStation 5 angelehnt sind. Und so wie es scheint, wird Microsoft mit seinem eigenen Schuhmodell nachziehen.

Microsoft x Adidas

Die Complex-Redaktion soll durch interne Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass Microsoft zusammen mit Nike-Konkurrent Adidas einen Schuh herausbringt, der an das Design der Xbox Series X angelehnt ist. In einem ersten Prototyp-Bild können sich Interessierte einen ersten Eindruck vom Schuh verschaffen.

Der Sneaker besitzt ein Xbox-Logo auf seinem Obermaterial, sichtbare Boost-Dämpfung, Mesh, das wie die Xbox Series X-Konsole aussieht, und Kunstleder. Doch da es sich hierbei nur um einen Prototypen handelt, könnte das finale Modell vom gezeigten Bild abweichen.

Wann soll der Schuh erscheinen? Die Sneaker sollen bereits im Juni auf den Markt kommen, doch hier bleibt eine offizielle Ankündigung mit dem genaueren Erscheinungsdatum bislang noch aus. Außerdem sollen im Oktober, November und sogar im Jahr 2022 weitere Modelle folgen.

Rennen um die schicksten Schuhe

Um welche Schuhmodelle handelt es sich? Bei dem Sneaker-Modell im Juni handelt es sich um ein neues Modell namens "Forum Tech Boost", worauf zwei "Forum Mid Basketball"-Modelle im Oktober folgen sollen. Im November ist der Release eines "Forum Tech"-Schuhs geplant.

Welche Modelle in 2022 folgen werden, konnte die Quelle nicht verraten. Auch, in welchen Ländern und bei welchen Händlern der Schuh erhältlich sein wird, ist nicht bekannt. Bislang steht nur fest: Alle Modelle sollen in schwarz und grün gehalten sein und das Xbox-Logo tragen.

Es ist zu erwarten, dass die Schuhe in limitierter Stückzahl herausgebracht und dementsprechend schnell vergriffen sein werden. Solltet ihr also die Möglichkeit erhalten, an eines der Schuhpaare zu gelangen, solltet ihr schnell zuschlagen.

Es geht auch umgekehrt: In der Vergangenheit haben Microsoft und Air Jordan bereits zusammengearbeitet. Jedoch ist aus dieser Kooperation kein Schuh, sondern eine Konsole im Turnschuh-Design entstanden:

12 0 Mehr zum Thema Xbox One X - Microsoft und Nike entwerfen exklusive Air Jordan III-Konsolen

Xbox Series X ist nicht zu bekommen

Ähnlich schnell vergriffen ist auch die Xbox Series X-Konsole. Die Xbox Series X und die Xbox Series S sind seit dem 10. November 2020 offiziell erhältlich. Allerdings ist dabei Xbox Series X schnell ausverkauft gewesen und seit dem nur sehr unregelmäßig verfügbar. Wenn die Xbox Series X wieder verfügbar sein wird, erfahrt ihr es im entsprechenden GamePro-Artikel.

