10 Xbox Angebote am Prime Day die auch jetzt noch reduziert und erhältlich sind

Am 12. Juli um 23:59 enden die Amazon Prime Day Angebote. Wir fassen euch nochmal zusammen, was für uns die absoluten Highlights rund um die Xbox One und Xbox Series X sind. Schnallt euch an und auf gehts!

Das Highlight schlechthin: Dead Island 2 reduziert

Dead Island 2 ist erst Ende April 2023 veröffentlicht worden und schon jetzt könnt ihr es für knapp 50€ im Rahmen der Amazon Prime Day Angebote schnappen.

Schaut doch mal bei folgendem Artikel von GamePro-Redakteurin Annika Bavendiek vorbei, wenn ihr noch mehr über Dead Island 2 erfahren möchtet:

Weitere Xbox Spiele im Angebot:

Xbox Controller in super schönen Farben

Eine ganze Galaxie nur auf einem Controller!

Bei der schicken Aurora Borealis Variante, die ihr oben seht, ist die Frontschale in einem schönen metallischen Blau dargestellt. Die Analogsticks und Griffe hingegen sind, ähnlich wie die Hinterseite, schwarz.

Weitere Xbox Controller reduziert bei Amazon:

