Xbox Controller im Angebot: Was der Turtle Beach Recon besser macht als das Original

Der Turtle Beach Recon Xbox Controller verfügt über einige Features, die dem Microsoft-Original fehlen.

Den Turtle Beach Recon Controller für Xbox Series, Xbox One und PC könnt ihr jetzt sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt und Saturn günstig im Angebot bekommen. Bei allen drei Händlern zahlt ihr nur noch 39,99€ (UVP: 59,99€), und zwar sowohl für die weiße als auch für die schwarze Version. So günstig gab es den Controller laut Vergleichsplattformen in diesem Jahr noch nirgendwo.

Die Händler machen bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch läuft. Bei Amazon ist das Angebot Teil eines größeren Gaming-Sales, in dem ihr auch Spiele für PS5, PS4, Nintendo Switch und natürlich Xbox günstiger bekommt. Diesen Sale findet ihr hier:

Wie gut ist der Turtle Beach Recon Xbox Controller?

Das Audio Controll Panel oben am Turtle Beach Recon Controller bietet einige interessante Möglichkeiten, etwa das Superhuman Hearing auf dem mit "S" bezeichneten Button links.

Zusätzliche Tasten und Superhuman Hearing: Der Turtle Beach Recon Xbox Controller versucht, dem Original von Microsoft durch zusätzliche Features Konkurrenz zu machen. Eines davon sind die beiden zusätzlichen, programmierbaren Tasten auf der Unterseite. Ein anderes ist das Audio Control Panel. Dieses erlaubt neben verschiedenen Einstellungen am Sound eines angeschlossenen Headsets auch das Aktivieren des sogenannten Superhuman Hearings, durch das beispielsweise Schrittgeräusche hervorgehoben werden, damit ihr Feinde schneller bemerkt.

Gute Qualität: Sowohl an der Verarbeitungsqualität als auch an den Sticks und Buttons des Turtle Beach Recon gibt es nichts zu meckern. Letztere reagieren zuverlässig und präzise. Das Druckgefühl ist zwar etwas härter als beim Microsoft Xbox Controller, das ist aber eher eine Sache der Gewohnheit als ein wirklicher Nachteil. Ansonsten liegt der Turtle Beach Recon gut in der Hand. Im Vergleich zum Microsoft Xbox Controller ist er deutlich leichter.

Neben seiner guten Verarbeitungsqualität punktet der Turtle Beach Recon auch durch seine Zusatztasten auf der Rückseite.

Kabelgebunden: Im Grunde hat der Turtle Beach Recon nur einen wirklich schwerwiegenden Nachteil gegenüber dem Microsoft Xbox Controller: Wie fast alle Xbox Controller von Drittherstellern ist er kabelgebunden. Wenn ihr auf die Freiheit eines Wireless Gamepads nicht verzichten wollt, müsst ihr also wohl oder übel doch zum Original von Microsoft greifen. Ansonsten bekommt ihr mit dem Turtle Beach Recon aber eine sehr gute Alternative, bei der ihr euch immerhin keine Gedanken um Batterien machen müsst.

