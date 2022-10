Xbox-Controller mit schickem Farbeffekt zeigt sich schon vor der offiziellen Ankündigung

Für die Xbox Series X/S und die Xbox One gibt es mittlerweile etliche Controller-Farben, Microsoft stellt regelmäßig neue Varianten vor. Erst in der vergangenen Woche wurde mit der Mineral Camo Special Edition eine neue Farbe enthüllt und jetzt sieht es ganz so aus, als würde es bis zur nächsten Controller-Farbe nicht mehr allzu lange dauern.

Lunar Shift mit Schimmereffekt

Diese nennt sich "Lunar Shift" und wurde von Twitter-User EspiaDeOfertas entdeckt. Dieser hatte den Controller in einem Amazon-Listing entdeckt – samt entsprechender Bilder des Eingabegeräts. Und diese präsentierte er dann auch direkt in einem Post:

Das Gehäuse des Lunar Shift-Controllers ist in einer golden-silbrigen Farbe gehalten, die Bedienelemente wie Trigger, Sticks und Knöpfe dagegen in weiß-grau. Das Besondere soll ein "Schimmer-Effekt" sein, mit dem sich die Farbe des Controller je nach Lichteinstrahlung und Bewegung verändern soll. Anhand der Bilder ist das natürlich schwer auszumachen, es klingt aber auf dem Papier nach einem schicken Effekt, den es bei Xbox-Controllern in dieser Form noch nicht gab.

Einen konkreten Release-Termin oder Preis für den Lunar Shift-Controller gibt es noch nicht, anhand der fertigen Bilder lässt sich aber mutmaßen, dass es bis zur Ankündigung nicht mehr lange dauern wird. Auch der Mineral Camo-Controller war kurz vor seiner offiziellen Vorstellung geleakt worden.

Wer auf der Xbox bei den bereits vorhandenen Controller-Farben nicht die passende findet, kann sich über das Design Lab auch einen komplett personalisierten Controller zusammen stellen. Seit Juni gibt es dort einige zusätzliche Funktionen wie auswählbare Metallic-Oberflächen und kürzlich kündigte Microsoft zudem an, dass zukünftig auch Elite Controller im Design Lab angepasst werden können.

