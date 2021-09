Xbox-Fans entdecken cooles Feature des Elite Series 2-Controllers

Microsoft verkauft seit einigen Jahren den Elite Series 2 als das Premium-Modell des Xbox-Controllers. Der in Schwarz gehaltene Controller hat besondere Features, wie austauschbare Sticks oder Paddles auf der Rückseite. Dazu kommt eine bessere Haptik durch eine Gummierung am Griff. Aber er kann noch etwas besser, als die anderen Xbox-Controller, wie Fans jetzt herausgefunden haben.

Unbekannter Trick zeigt, dass der Elite Series 2 bunt leuchten kann

Auf jedem Pad von Microsoft befindet sich oben der Xbox-Knopf, der hell leuchtet. Ein findiger Fan hat auf Reddit mit diesem am PC experimentiert und dabei folgendes entdeckt:

Link zum Reddit-Inhalt

Der Xbox-Knopf leuchtet: Wie das Video zeigt, kann nicht nur der DualSense oder DualShock 4, sondern auch der Elite Series 2 in bunten Farben erleuchten. Alles was ihr dafür braucht, ist das neueste Update von Steam, einen Elite Series 2 sowie ein USB-Kabel oder einen Adapter, um den Controller am PC anzuschließen.

So funktioniert der Trick:

Startet Steam und schließt euren Elite Series 2 an

Geht in das folgende Menü: Steam > Einstellungen > Controller > Allgemeine Controllereinstellungen

Aktiviert dort den Xbox-Konfigurationsassistenten und dann die Unterstützung für erweiterte Xbox-Funktionen.

Je nach installiertem Treiber müsst ihr zunächst euren PC einmal neu starten

Geht danach wieder in das Menü und wählt euren Controller aus

Von dort aus könnt ihr dann die Farbe eurer Xbox-Taste bestimmen

Die Farbe hält jedoch nicht lange: Wenn ihr jetzt euren Controller ohne ihn auszuschalten wieder mit der Konsole verbindet, dann bleibt die eingestellte Farbe bestehen. Erst beim Ausschalten oder wenn ihr in die Einstellungen geht, wird die Farbe wieder zurückgesetzt.

Nur der Elite Series 2 klappt: Wie auf Reddit andere Spieler*innen berichten, funktioniert der Wechsel der Farbe aber nur mit dem Elite Series 2. Alle anderen Xbox-Controller könnt ihr leider nicht für diesen Trick verwenden.

Bisher gibt es keinen anderen Weg, die Farbe der Taste zu ändern. Da es aber theoretisch möglich ist, könnte es vielleicht ein kommendes Update seitens Microsoft sein, das es ermöglicht, die Farbe direkt auf der Xbox selbst zu bestimmen.

Werdet ihr den Aufwand machen, um euren Elite Series 2 in einer anderen Farbe erstrahlen zu lassen?