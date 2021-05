Xbox: Dashboard-Easter Egg kommt nach 20 Jahren ans Licht

In diesem Jahr jährt sich der Release der allerersten Xbox zum 20. Mal, Ende 2021 erschien Microsofts Debütkonsole in den USA. Und ganz offenbar hat sich im Dashboard der Konsole ein Easter Egg versteckt, das bis heute nicht gefunden worden ist. Ein Entwickler hat es jetzt wohl anlässlich des 20. Jubiläums nicht mehr ausgehalten und verraten, was es mit dem versteckten Gimmick auf sich hat.

Der Entwickler wandte sich an das Magazin Kotaku und verriet die Schritte, mit denen das Easter Egg freigeschaltet werden kann. Und wer sich die Anleitung genau anschaut, der ahnt schon, warum das Geheimnis über all die Jahre unentdeckt bliebt.

Timmy mit 26 Ypsilons

Und so triggert ihr das Easter Egg im Xbox-Dashboard:

Geht in den "Musik"-Bereich des Dashboards und legt eine CD ein.

Wählt "Kopieren" und erstellt einen neuen Soundtrack.

Ändert den Namen des Soundtrack in "Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!" (ja genau, mit Anführungszeichen und 26 Ypsilons!).

Kopiert die CD und wechselt anschließend in den System-Info-Bildschirm (unter Einstellungen).

Jetzt sollte ein versteckter Credit Roll auftauchen, in dem die Mitglieder des Dashboard-Entwicklungsteams aufgelistet werden. Zugegeben, ein vergleichsweise unspektakuläres Easter Egg, das allerdings das Kunststück fertig brachte, tatsächlich über all die Jahre nicht entdeckt zu werden.

Hier seht ihr das Ganze im Video:

Link zum YouTube-Inhalt

Nicht nur Dashboard-Entwickler begehen den 20. Xbox-Geburtstag, auch Microsoft hat bereits Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums angekündigt. Im offiziellen Xbox Gear-Shop könnt ihr euch aktuell beispielsweise mit Klamotten und Merchandise eindecken, außerdem wird es ein Xbox Fan-Fest geben, für das exklusive Aktionen und Gewinnspiele angekündigt.

Und auch euer Xbox Series X/S-Dashboard könnt ihr anpassen. Pünktlich zum Jubiläum gibt es einen neuen dynamischen Hintergrund im Stil des Original-Dashboards.