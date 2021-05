Xbox Series X/S: Neuer dynamischer Hintergrund feiert den Xbox-Geburtstag

Seit Kurzem ist das Mai-Update für die Xbox Series X/S verfügbar. Das bringt unter anderem Verbesserungen für die Quick Resume-Funktion und Audioausgabe, alle wichtigen Infos dazu könnt ihr euch in unserer Übersicht durchlesen.

Neben ein paar "großen" Neuerungen führt das Update aber auch ein paar kleinere Features ein und eines davon sind zwei neue dynamische Hintergründe für das Dashboard der Konsolen. Das erste nennt sich "Motive" und zeigt ein paar grünliche herumwabernde Punkte, die ein wenig an Glühwürmchen erinnern.

Für einen echten Nostalgieschock - zumindest für die, die das Original kennen - sorgt dagegen das zweite neue Theme. Denn das erinnert eindeutig an das Dashboard der allerersten Xbox. Die grünlichen Wände gab es exakt so im damaligen Dashboard und aus dem wabernden Blob in der Mitte des Themes entstand damals im Boot-Up-Screen das Xbox-Logo. Kein Wunder also, dass das Theme "Das Original" heißt und bei uns die Frage aufkommen lässt: Warum macht Microsoft heute nicht mehr so viel mit diesem schnieken Neon-Grün?

Wer ein bisschen Erinnerungsauffrischung braucht: Hier sind ein paar Szenen aus dem Original-Dashboard:

Link zum YouTube-Inhalt

Dass Microsoft das Theme just in diesem Jahr veröffentlicht, ist übrigens keine wirkliche Überraschung. Schließlich jährt sich der Release der ersten Xbox 2021 zum 20. Mal, wir sehen den Hintergrund deshalb als kleinen Teil der hoffentlich kommenden Jubiläumssause.

So stellt ihr das Original-Theme ein

Falls ihr euch fragt, wo es die dynamischen Hintergründe zu finden gibt: Wir können euch helfen.

Geht in ins Einstellungsmenü.

Wählt den Punkt "Allgemein" und dann "Personalisierung".

Navigiert zu "Mein Hintergrund" und dann "Dynamische Hintergründe".

"Das Original" findet ihr ganz rechts in der Auflistung.

Die erste Xbox erschien im November 2001 in den USA und im März 2002 in Europa und bedeutet Microsofts Einstieg in den Konsolenmarkt und hatte neben technischer Power auch einige absolute Spiele-Highlights zu bieten. Die besten Spiele aller Zeiten für die allererste Xbox findet ihr in unserer Topliste.