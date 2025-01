Xbox Developer Direct zeigt angeblich neuen Teil einer "legendären japanischen Reihe"

Ende Januar zeigt Microsoft in einer Xbox Developer Direct neue Spiele für Xbox und PC.

Microsoft hat vor einigen Tagen eine neue Ausgabe der Xbox Developer Direct angekündigt. Daroin werden einige kommende Spiele für Xbox und PC etwas ausführlicher vorgestellt.

Das Lineup des Events wurde dabei größtenteils schon verraten. So werden unter anderem Doom: The Dark Ages, Clair Obscure: Expedition 33 und South of Midnight einen Auftritt haben. Daneben soll auch ein mysteriöser vierter Titel gezeigt werden, der dem Vernehmen nach eine komplette Neuankündigung ist.

Jetzt wird natürlich gerätselt, was für ein Spiel das sein könnte. Ein neuer Bericht von WindowsCentral schränkt die Optionen nun zumindest etwas ein. Wie Autor Jez Corden in dem Artikel schreibt, handelt es sich bei dem Titel seiner Quellen zufolge um

"einen neuen Eintrag in einer legendären japanischen IP, die eine jahrzehntelange Geschichte hat und der viele Fans glücklich machen wird".

Final Fantasy? Resident Evil? Ninja Gaiden?

Konkreter wird Corden nicht, weswegen jetzt natürlich fleißig spekuliert wird. Könnte es sich möglicherweise um eine Xbox-Umsetzung des Final Fantasy 7-Remakes handeln, um das es zuletzt bereits Gerüchte gab? Das würde zumindest zu der "jahrzehntelangen Geschichte" passen, weniger dagegen zu "neuer Eintrag".

Auch Resident Evil 9 und ein neues Ninja Gaiden werden gehandelt, mögliche Kandidaten gibt es jedenfalls einige. Allerdings gilt es natürlich zu beachten, dass Jez Corden zwar als einigermaßen verlässliche Quelle gilt, es natürlich aber nicht zwangsläufig sein muss, dass er unangekündigte Titel tatsächlich ein neuer Teil einer japanischen IP ist.

1:30 Final Fantasy 7 Remake - Neuer Trailer rückt Cloud in den Fokus

Bis wir wissen, welcher Titel wirklich gemeint ist, werden wir uns ohnehin wohl oder übel bis zur Xbox Developer Direct gedulden müssen. Das Event findet am 23. Januar 2025 um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Was glaubt ihr: Was verbirgt sich hinter dem mysteriösen vierten Titel, der bei der Xbox Developer Direct gezeigt werden soll?