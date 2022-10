Xbox Elite Controller lässt sich ab sofort im Design Lab anpassen

Knapp einen Monat ist die Ankündigung her, dass der Elite Series 2 Controller zukünftig auch im Design Lab verfügbar sein wird. Dieses erlaubt die Individualisierung des Controllers mit unterschiedlichen Farben, Oberflächen und Gravuren. Und wie Microsoft soeben bekannt gegeben hat, ist der Elite Series 2 Controller dort ab sofort verfügbar.

Wie schon vom "normalen" Controller gewohnt, können nun auch beim Elite Series 2 diverse Teile des Gamepads im Design Lab den eigenen Vorlieben entsprechend verändert, angepasst und mit unterschiedlichen Farben versehen werden. Darunter zählen zum Beispiel:

Außerdem lässt sich der Controller auf Wunsch auch mit 16 Zeichen gravieren. Neue Optionen beim Elite Series 2 sind unter anderem die Wahl des D-Pads (Kreuz- oder Tellerförmig) und die farbliche Anpassung der Sticksockel. Auch die Design Lab-Varianten verfügen natürlich über austauschbare Komponenten wie die rückseitigen Paddles, die Knopfbelegungen spiegeln können.

Die Preise für einen individualisierten Elite Series 2-Controller starten im Design Lab bei knapp 140 Euro, daneben habt ihr die Möglichkeit, auch Accessoire-Packs mit weiteren Paddles und Sticks anzupassen. Ein komplett angepasster Elite Series 2 mit allen dazugehörigen Steuerungselementen kostet im Design Lab knapp 200 Euro und ist damit etwas teurer als ein "Standard"-Elite Series 2.

Wie der Name schon vermuten lässt ist der Elite Series 2 bereits die zweite Inkarnation des offiziellen Pro-Controllers für die Xbox. Er erschien Ende 2019 und eignet sich vor allem für diejenigen, die noch etwas mehr aus ihren Eingabegeräten herausholen wollen. Alle wichtigen Vor- und Nachteile erfahrt ihr in unserem Controller-Check zum Elite Series 2:

Seit September bietet Microsoft zudem eine abgespeckte Version des Elite an, die sich "Core" nennt, weiß statt schwarz ist und auf einige Zubehörelemente verzichten. Alle Infos und Unterschiede findet ihr in der Ankündigung des Elite Series 2 Core-Controllers.

Meinung der Redaktion

Tobias Veltin

@FrischerVeltin

Mit der Ergänzung des Elite Series 2 in das Design Lab schließt Microsoft in meinen Augen eine Lücke, die schon seit längerem geklafft hat. Denn gerade der hochpreisige Edel-Controller eignet sich in meinen Augen perfekt für eine Individualisierung, durch die das fast schon als Prestige-Objekt anmutende Eingabegerät einen ganz persönlichen Schliff bekommt.

Auch wenn ich selbst nicht unbedingt auf so eine Möglichkeit geschielt habe, konnte ich nie verstehen, warum Microsoft gerade den Elite Series 2 beim Design Lab außen vor ließ. Doch das hat sich jetzt ja erledigt und ich bin gespannt, welche Designs ich zukünftig "in freier Wildbahn" sehen werde.