Kostengünstiger Xbox Elite Series 2-Controller in edler Optik angekündigt

Es ist noch gar nicht so lang her, dass Sony mit dem DualSense Edge den ersten offiziellen Pro-Controller für die PlayStation 5 angekündigt hat, nun folgt der Gegenschlag von Microsoft. Der Xbox Elite Series 2 Core ist eine Einsteigervariante des beliebten Premium-Controllers mit neuem Farbanstrich.

Das kann der Xbox Elite Series 2 Core

Der in einem schlichten Weiß gehaltene Xbox Elite Series 2 Core-Controller ist eine abgespeckte Variante des herkömmlichen, schwarzen Elite Controllers zum kleinen Preis. Statt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 180 Euro in den Verkauf zu gehen, kostet der Core-Controller nur 130 Euro. Verzichten müsst ihr allerdings auf ein umfangreiches Zubehörpaket. Darunter fallen:

Austauschbare Schalter auf der Rückseite des Controllers

Zusätzliche Analogsticks mit verschiedenen Wölbungen und Längen

Ein Standard-Steuerkreuz

Eine Tragetasche

Eine Ladehalterung

Zum Lieferumfang des Xbox Elite Series 2 Core gehören also nur ein USB-C-Ladekabel sowie ein kleines Werkzeug zum Justieren der Spannung, die auf den Sticks liegt. Wollt ihr den vollen Umfang genießen, müsst ihr euch ein zusätzliches Komponentenpaket kaufen, das 60 Euro kosten wird.

Xbox Elite Series 2 kaufen

So sieht der Xbox Elite Series 2 Core aus

Zur Ankündigung des Xbox Elite Series 2 Core-Controllers veröffentlichte Microsoft einen Trailer, der euch den Controller genauer vorstellt. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Im Video werden die Features beleuchtet, mit denen ihr rechnen könnt. Unter anderem lassen sich die Trigger-Wege verkürzen und verschiedene Steuerungsprofile abspeichern. Die Griffe sind für besseren Halt gummiert. Außerdem kann auch beim Core-Modell die tolle Controller-App genutzt werden, um zahlreiche Feinjustierungen – zum Beispiel im Hinblick auf die Deadzones der Analogsticks – vorzunehmen.

Lange Haltbarkeit:

Microsoft erwähnt in der Pressemitteilung des Xbox Elite Series 2 Core, dass sämtliche Bauteile - auch die des schwarzen Elite-Controllers - robuster als in der Vergangenheit sind. Die Akkulaufzeit kann sich mit 40 Stunden übrigens absolut sehen lassen, hoffentlich hält er auch ein Weilchen durch.

Erscheinen wird der Xbox Elite Series 2 Core am 21. September, kompatibel ist er mit Xbox Series X|S, Xbox One X|S und PC (via Bluetooth, Kabel oder dem Xbox Wireless Adapter). Es könnte sich aber auch lohnen, noch ein wenig zu warten, wenn ihr lieber ein individualisiertes Modell bestellen möchtet. Der Xbox Elite Series 2 wird in den kommenden Monaten Teil von Xbox Design Lab, in dem ihr eigene Farbkombinationen erstellen könnt.

Spricht euch das Einsteigermodell an oder reicht euch der normale, schwarze Controller aus?