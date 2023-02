Xbox Elite Controller im Angebot: Series 2 Core jetzt günstig bei Amazon kaufen

Bei Otto könnt ihr gerade den Microsoft Xbox Elite Controller Series 2 Core günstig im Angebot der Woche bekommen, er kostet nur noch 99,99€ statt 129,99€ (UVP). Laut Vergleichsplattformen gibt es die 2022 erschienene Variante des Xbox Elite Series 2 gerade nirgendwo günstiger, allerdings ist Amazon inzwischen mitgezogen und bietet sie ebenfalls für 99,99€ an:

Das Angebot der Woche bei Otto soll noch bis nächsten Dienstag laufen, sonfern es nicht vorher ausverkauft ist. Preisänderungen sind aber immer möglich. Amazon dürfte seinen Deal kurz nach Otto beenden.

Bei Otto gibt es daneben auch noch den normalen Xbox Elite Series 2 Controller im Angebot, und zwar für 134,99€ statt 179,99€ (UVP). In diesem Fall ist Amazon nicht mitgezogen, sodass Otto laut Vergleichsplattformen derzeit ganz allein der günstigste Anbieter ist.

In diesem Fall handelt es sich übrigens nicht um ein Angebot der Woche. Otto macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist.

Was ist der Xbox Elite Controller Series 2 Core?

Keine Kompromisse bei der Qualität: Wie der normale Xbox Elite Controller Series 2 ist auch die günstigere Core-Variante ein hochwertiger Controller für Xbox Series und Xbox One, der sich nicht zuletzt durch seine umfangreichen Einstellungsmöglichkeiten per App auszeichnet. Von der Sensitivität der Analogsticks bis zur Stärke der Vibration lässt sich so ziemlich alles anpassen. Außerdem gibt es auf der Unterseite Schieberegler für die Trigger Locks, durch die ihr beispielsweise in Shootern schneller feuern könnt.

Weniger Zubehör: Im Vergleich zur teureren Version fehlen dem Core Controller allerdings einige Extras. Die Tragetasche, die Sticks und das Steuerkreuz zum Austauschen sowie die programmierbaren Paddles auf der Unterseite des Controllers sind nicht im Lieferumfang enthalten. All diese Dinge sind zwar auch für den Xbox Elite Series 2 Core zu bekommen, ihr müsst sie aber separat dazukaufen.