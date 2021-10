Xbox feiert 20. Geburtstag mit digitalem Event, doch schraubt eure Erwartungen herunter

In diesem Jahr findet das 20-jährige Xbox-Jubiläum statt und das wird kräftig gefeiert. Seien es neue Sneaker, Controller oder Headsets, an exklusivem Merchandise zum 20. Geburtstag fehlt es definitiv nicht. Jetzt geht Xbox einen Schritt weiter und kündigt ein Event zum Geburtstag an.

Neues Xbox-Event ohne neue Spiele

Das Xbox Anniversary Celebration-Event ist ein digitaler Broadcast, mit dem das Xbox-Team das 20. Jubiläum von Xbox und Halo feiern will. Der Fokus liegt hierbei auf den letzten 20 Jahren der Xbox-Geschichte.

Wann findet der Stream statt? Falls ihr mit der Xbox-Community mitfeiern wollt, solltet ihr am 15. November um 19 Uhr deutscher Zeit einschalten.

Keine neuen Xbox-Spiele: Mit der Ankündigung veröffentlichte das Xbox-Team direkt die Information, dass es auf dem Event keine neuen Spiel-Ankündigungen geben wird. Somit können wir gespannt sein, ob es stattdessen weitere Neuankündigungen zu Jubiläums-Produkten der Xbox-Familie geben wird. Weitere Details zum Event sollen noch folgen.

Die Sause geht weiter

Das Team kündigte außerdem eine dreimonatige Serie von Xbox-Spielen an, die es in den Xbox Game Pass schaffen. Dazu zählen die folgenden Titel:

Welche Produkte wurden bislang angekündigt? Zum 20. Jubiläum kündigte Xbox eine Kooperation mit Adidas an. Der Xbox 20th Forum Tech-Sneaker erscheint in Anlehnung an die originale Xbox-Konsole, ist allerdings streng limitiert. Es sollen aber im Laufe der Zeit weitere Schuhe folgen, von denen es ein Paar sogar in den Handel schafft.

Außerdem wird die Controller-Riege um einen halbdurchsichtigen Xbox Series X/S-Controller erweitert, der an das erste Xbox Dev-Kit angelehnt ist. Zum Controller reicht das Team auch noch ein exklusives dynamisches Design. Abgesehen davon erscheint ein neues Stereo-Headset.

Zusätzlich gibt es neue Kleidungsstücke im Xbox Gear Shop. Auch Razer möchte an der Feier teilnehmen und hat eine neue Charging-Station designt, die euren Controller mit Jubiläums-Branding auflädt.

Weitere Xbox-News im Überblick:

Das Highlight: Die Halo-Konsole

Doch nicht nur Xbox, auch die Halo-Marke feiert ihren 20. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat das Xbox-Team eine Xbox Series X/S im Halo-Design und passenden Controllern angekündigt. Neben dem normalen Standard-Controller für Xbox Series X/S wird es auch einen Wireless Controller Series 2 geben, der in einem grünen Halo-Design kommt.

Was erhofft ihr euch vom Xbox-Jubiläumsevent?