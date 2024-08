Nächstes großes Xbox-Exclusive soll in wenigen Tagen auf PS5 kommen, sagen Insider

Kommt Forza Horizon 5 auf PS5? Wir klären euch auf, was aktuell in der Gerüchteküche brodelt.

Eines der größten Themen zu Beginn des Jahres waren Xbox-Exklusivspiele, die auf Konkurrenzkonsolen von Sony und Nintendo angeblich portiert werden sollen oder letzten Endes auch portiert wurden. Darunter Sea of Thieves, Pentiment, Grounded und Hi-Fi Rush – für Fans des Rhytmusspiels und dessen Entwickler Tango Gameworks gab es vor wenigen Tagen übrigens eine fantastische Neuigkeit.

Weniger Tage vor Start der gamescom brodelt die Gerüchteküche was Portierungen von Xbox-Exclusives auf PS5 anbelangt erneut und im Fokus steht kein geringeres Spiel als Microsofts Rennspiel-Aushängeschild Forza Horizon 5. Wir ordnen für euch die Lage ein und sagen, was hinter dem Ganzen steckt.

Großes Xbox-Exclusive soll auf PS5 kommen

Ausgangspunkt des Gerüchts sind diesmal gleich mehrere bekannte Brancheninsider, darunter Shinobi602 und NateDrake. (via XboxEra). Im Resetera-Forum auf die nächste Runde an Xbox-Portierungen angesprochen, antwortete Shinobi "Was machst du kommende Woche?". In einem weiteren Foreneintrag fügte er noch an, dass es sich um "a big one", also ein bekanntes und großes Xbox-Spiel handeln soll.

Auch NateDrake gab auf Resetera an, dass wir schon bald mehr über den Xbox-Port erfahren werden.

Mehr zum Thema Vier Xbox-Exclusives auf PS5 und Switch: Microsoft nennt endlich die Titel und Releases von Annika Bavendiek

Kommt Forza Horizon 5 auf PS5?

Nach der Aussage von Shinobi wurde auf Social Media eifrig diskutiert, welches "große" Xbox-Exclusive denn gemeint sein könnte. Ein Name der dabei sehr häufig viel, war Forza Horizon 5. Der Arcade-Racer von Entwickler Playground Games wird seit 2012 für Xbox-Konsolen entwickelt und ist heutzutage neben Halo und Gears of War eines der größten Flagschiffe von Microsofts Gaming-Sparte.

Dass es sich bei dem angeblichen Port um Forza handelt, ist jedoch durch eine weitere Aussage von Windows Central-Redakteur und Brancheninsider Jez Corden eher unwahrscheinlich, wenn auch für die Zukunft sicher nicht ausgeschlossen.

Laut Informationen von Cordens Quellen, wird Forza Horizon 5 in der kommenden Woche nicht für PS5 angekündigt. Um welches Spiel es sich stattdessen handelt, kann er nicht sagen.

8:10 Forza Horizon 5 hat endlich ein richtiges Addon - und das ist super!

Corden nennt in seinem Artikel jedoch noch weitere Kandidaten, die er für einen Port auf PlayStation als wahrscheinlich erachtet. Darunter Killer Instinct, State of Decay 2 und auch die Halo: The Master Chief Collection.

Speziell was die Halo-Reihe anbelangt, ranken sich schon seit Monaten Gerüchte, dass Microsoft den beliebten Xbox-Shooter auf andere Konsolen bringen könnte. So soll sich unter anderem ein Multiplattform-Remake von Halo: Combat Evolved früh in der Entwicklung befinden und auch die Master Chief Collection wurde als möglicher Port schon des Öfteren genannt.

In der kommenden Woche, wahrscheinlich während der Opening Night Live am 20. August, erfahren wir dann wahrscheinlich mehr.

Was glaubt ihr, welches Xbox-Exklusivspiel könnte kommende Woche für PS5 angekündigt werden und welche Xbox-Exclusives seht ihr in naher Zukunft auch auf anderen Konsolen?