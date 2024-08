Xbox veröffentlicht Hit-Spiel, schließt überraschend das Entwicklerstudio und 3 Monate später gibt's doch noch ein Happy End - bei neuem Publisher

Ein Herz für Hi-Fi Rush? Das dachte sich vielleicht auch Publisher Krafton, der die IP und das zugehörige Studio aufgekauft hat.

Aktuell gibt es fast im wöchentlichen Takt negative News aus der Videospiel-Branche, seien es Entlassungen, Studio-Schließungen oder anderweitige Kürzungen. Da ist es umso schöner, wenn es auch mal positive Neuigkeiten gibt. Die kann jetzt zum Glück Tango Gameworks berichten.

Nachdem das Entwicklerstudio hinter Hi-Fi Rush erst im Mai von Xbox geschlossen wurde, gibt es jetzt nämlich doch noch ein Happy End für sie – und einen möglichen Nachfolger des Rhythmus-Actionspiels für alle anderen.

Tango Gameworks wird von Krafton aufgekauft

Hi-Fi Rush war zum Release im Januar 2023 ein echter kleiner Überraschungshit. Kein Wunder, immerhin wurde die Mischung aus Rhythmus- und Actionspiel überraschend als Shadow Drop während eines Xbox-Showcases veröffentlicht und kam bei Fans ziemlich gut an – auf Open Critic kommt es etwa auf eine Wertung von 89 Punkten.

Trotz des Erfolges stand Tango Gameworks im Mai aber vor dem Aus, Xbox musste nämlich einsparen und hat gleich vier First-Party-Studios auf einen Schwung geschlossen.

Was für die Entwickler*innen und Fans gleichermaßen ein Schlag war, nimmt jetzt wohl doch ein gutes Ende: Wie Gamesindustry.biz nämlich berichtet, hat PUBG-Publisher Krafton nämlich einen Deal mit Xbox abgeschlossen und sowohl Tango Gameworks als auch die Rechte an Hi-Fi Rush erworben.

Mehr noch, laut eines Statements von Krafton wolle man dem Entwicklerteam ermöglichen, "die Hi-Fi Rush-IP weiterzuentwickeln und zukünftige Projekte zu erkunden". Das klingt ganz danach, als könnte uns in Zukunft also tatsächlich noch ein Nachfolger von Hi-Fi Rush erwarten.

Auch das Entwicklerteam scheint über diese Entwicklung äußerst positiv gestimmt, auf X (ehemals Twitter) schreibt Creative Director John Johanas etwa:

"... und so geht es weiter. Wir sind zurück, Baby!"

Mit den Worten referenziert er seinen eigenen Beitrag zur Studioschließung im Mai, wo er noch schrieb: "So endet es also ..."

Warum das damals ein herber Schlag nicht nur für Fans, sondern auch für Xbox war, hat Kollege Dennis in seiner Kolumne aufgeschlüsselt:

Abseits der Übernahme selbst ist nicht viel über den Deal von Xbox und Krafton bekannt, auch nicht, wie viel die IP gekostet hat. Krafton hat in einem Statement aber zumindest bekräftigt, dass sich nichts an der Verfügbarkeit älterer Spiele von Tango Gameworks ändern soll. Das erste Hi-Fi Rush bleibt also auch weiterhin auf Xbox Series, PS5 und PC verfügbar.

