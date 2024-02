Vier Xbox-Exclusives auf PS5 und Switch: Microsoft nennt endlich die Titel und Releases

Das erste Xbox-Exclusive ist jetzt auf PS5 und Switch verfügbar.

Um die Gerüchte, Microsoft würde exklusive Xbox-Spiele auch auf die Konkurrenzkonsolen PS4, PS5 und Nintendo Switch bringen, wurde in den letzten Wochen viel Wirbel gemacht. Letztendlich stimmt es zwar, dass Microsoft hier in Zukunft neue Wege gehen wird, allerdings werden erst einmal nur kleinere Titel portiert.

Welche das sind, war auch schon ein offenes Geheimnis, das jetzt offiziell vom Xbox-Konzern bestätigt wurde – inklusive Informationen zu den Releases. Und Überraschung! Das erste Spiel ist bereits heute auf den anderen Plattformen verfügbar.

Diese 4 Xbox-Exclusives kommen auf PlayStation und Switch

Pentiment

1:28 Pentiment wird ein historisches Abenteuer vom Fallout: New Vegas-Designer

Genre: Adventure

Adventure Release auf PlayStation: 22. Februar 2024

22. Februar 2024 Release auf Nintendo Switch: 22. Februar 2024

In dem grafisch einzigartige Adventure versuchen wir einen mysteriösen Mord in Oberbayern aufzuklären. Ob wir am Ende aber richtig liegen, verrät uns das Spiel jedoch nicht.

Auch wenn der Look und das reduzierte Gameplay nicht jedem auf Anhieb zusagt, ist Pentiment ein wirklich gelungenes Spiel. In unserem Test erklären wir euch näher, warum:

Mehr zum Thema Pentiment im Test: So stilsicher war Mord im Kloster noch nie von Annika Bavendiek

Hi-Fi Rush

5:29 Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Devil May Cry und zeigt sich im 5 Minuten Gameplay-Trailer

Genre: Rhythmus-Action

Rhythmus-Action Release auf PlayStation: 19. März 2024

19. März 2024 Release auf Nintendo Switch: bisher keine Angaben

In Hi-Fi Rush übernehmen wir die Rolle von Chai, der einen Roboarm hat und aus Versehen als sein Herz einen MP3-Player bekommt. Deshalb wird er von einer fiesen Firma als Defekt eingestuft und gejagt. Mit Hilfe dieser beiden Tools kann er ganz besondere Angriffskills anwenden, die im richtigen Rhythmus zur Musik verstärkt werden.

Grounded

1:50 Grounded verlässt den Early Access mit einem epischen Trailer

Genre: Koop-Survival

Koop-Survival Release auf PlayStation: 16. April 2024

16. April 2024 Release auf Nintendo Switch: 16. April 2024

Nach Start im Early Access konnte sich Grounded mit seinem "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft"-Stil eine beachtliche Playerbase aufbauen. Jetzt kommt es auch auf die PlayStation und Switch und unterstützt dazu passend Crossplay.

Sea of Thieves

8:09 Sea of Thieves - Test-Video zum kurzweiligen Koop-Piratenspaß - Test-Video zum kurzweiligen Koop-Piratenspaß

Genre: Multiplayer-Action

Multiplayer-Action Release auf PlayStation: 30. April 2024

30. April 2024 Release auf Nintendo Switch: bisher keine Angaben

Die Multiplayer-Seeschlachten zählen nach einem eher holprigen Start 2018 mittlerweile dank vieler toller Content-Updates zu den Xbox-Dauerbrennern. Der Sprung auf die PlayStation-Konsolen bringt auch Crossplay mit sich. Sea of Thieves könnte so für alle Koop- und Piraten-Fans etwas sein, die mit Skull & Bones nicht warm werden.