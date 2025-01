Xbox-Exklusivspiele 2025: Diese Titel kommen dieses Jahr auf die Microsoft-Konsole

Wir zeigen euch alle Xbox-Exclusives 2025.

Auch, wenn Microsoft in den vergangenen Jahren einige ehemals exklusive Spiele auf die PlayStation und Nintendo Switch gebracht hat, gibt es auch auf der Xbox noch ein paar echte Exklusivtitel. 2025 stehen davon gleich mehrere in den Startlöchern. Wir zeigen euch, worauf sich Besitzer*innen der Xbox Series X/S in diesem Jahr besonders freuen können.

Avowed

23:56 Vergesst das schlechte Marketing, Avowed wird klasse!

Autoplay

Releasedatum: 18. Februar 2025

18. Februar 2025 Entwickler: Obsidian Entertainment

Avowed ist das nächste Rollenspiel von Obsidian Entertainment, dem Studio hinter Titeln wie Pentiment, The Outer Worlds oder auch Fallout: New Vegas. Das Spiel ist in der Fantasy-Welt Eora angesiedelt, die ihr schon aus der "Pillars of Eternity"-Reihe kennen könntet. Durch die First-Person-Perspektive und das actionreiche Kampfsystem erinnert Avowed nicht zuletzt an das RPG-Meisterwerk Skyrim.

FragPunk

1:00 In diesem neuen Hero-Shooter spielen Karten eine wichtige Rolle und nein, wir meinen nicht die Maps!

Autoplay

Releasedatum: 6. März 2025

6. März 2025 Entwickler: Bad Guitar

Mit FragPunk erwartet PvP-Fans im März ein rasanter First-Person-Hero-Shooter. Die 5-gegen-5-Matches dauern nur etwa zweieinhalb Minuten und sollen sich dank der Splitterkarten immer wieder frisch anfühlen. Diese Karten werden jede Runde neu gemischt und verändern das Spiel durch unzählige Modifikationen wie höhere Sprünge oder besondere Munitionstypen.

Winter Burrow

0:50 Winter Burrow: Das Mäuse-Survivalspiel im Gameplay-Trailer

Autoplay

Releasedatum: 2025

2025 Entwickler: Pine Creek Games

Winter Burrow ist ein niedliches und entspanntes Survivalspiel, bei dem ihr in die Rolle einer kleinen Maus schlüpft, die genug vom Leben in der Stadt hat und in ihren Kindheitsbau zurückkehrt. Der muss natürlich erstmal wieder auf Vordermann gebracht und mit verschiedenen Deko-Elementen so richtig gemütlich gemacht werden.

Dead Static Drive

0:43 Dead Static Drive mischt GTA und Survival-Horror

Autoplay

Releasedatum: 1. Quartal 2025

1. Quartal 2025 Entwickler: Reuben Games

Dead Static Drive ist ein spannender Mix aus den klassischen GTA-Spielen und übernatürlichem Survival-Horror. In einer fiktiven Version der 1980er-Jahre durchquert ihr die von Monstern bevölkerten Vereinigten Staaten von Amerika. Ihr müsst euren Charakter ausrüsten, Benzin für euer Auto finden und manchmal auf die harte Tour lernen, wem ihr vertrauen könnt.

Fable

2:44 Fable: Erstes Gameplay und Release-Zeitraum im Trailer

Autoplay

Releasedatum: 2025

2025 Entwickler: Playground Games

15 Jahre nach dem Release von Fable 3 soll die beliebte Rollenspiel-Reihe 2025 endlich zurückkehren. Bei Fable handelt es sich allerdings nicht um eine Fortsetzung, sondern ein Reboot, das einen neuen Start für die Serie markieren soll. Das bisher gezeigte Material deutet darauf hin, dass Playground Games hier einen echten Grafik-Leckerbissen entwickelt.

Replaced

1:44 Replaced: Eines der hübschesten Pixel-Spiele gibt seinen Release bekannt

Autoplay

Releasedatum: 2025

2025 Entwickler: Sad Cat

Der 2,5D-Platformer Replaced fällt vor allem durch seinen cineastischen, futuristischen Pixel-Look auf. Im Spiel geht es um eine KI, die gegen ihren Willen in einem menschlichen Körper landet und in einer Sci-Fi-Metropole mit diesem neuen, sterblichen Schicksal klarkommen muss. Neben einer spannenden Story werden auch actionreiche Kämpfe versprochen.

33 Immortals

1:47 Neues Action-RPG bietet Koop für 33 Spieler*innen und riesige Gegnerhorden

Autoplay

Releasedatum: 2025

2025 Entwickler: Thunder Lotus Games

Das Konzept von 33 Immortals klingt ziemlich abgedreht. Der Titel der Spiritfarer-Macher möchte nämlich die Erfahrung von MMORPG-Raids bieten, ohne selbst ein MMORPG zu sein. Stattdessen handelt es sich eher um ein Koop-Roguelike, bei dem bis zu 33 Spieler*innen zusammen gegen Monsterhorden und gewaltige Bosse kämpfen.

South of Midnight

4:09 South of Midnight: Erster Gameplay-Trailer des Action-Adventures überrascht mit Stop-Motion-Optik

Autoplay

Releasedatum: 2025

2025 Entwickler: Compulsion Games

Mit South of Midnight arbeiten die Entwickler*innen von Contrast und We Happy Few derzeit an einem Third-Person-Action-Adventure. Der Titel führt euch in den tiefen Süden der USA, wo ihr die Rolle von Hazel übernehmt. Die junge Dame wird während eines Sturms in eine übernatürliche Welt gezogen, wo sie ihre neu gewonnenen, magischen Fähigkeiten nutzen muss, um ein neues Zuhause zu finden.

Weitere Exclusives, die 2025 oder später erscheinen

Die vorgestellten Titel sind allesamt für 2025 angekündigt. Es gibt aber auch noch viele weitere spannende Exklusivspiele, die schon vorgestellt wurden, aber noch keinen festen Releasetermin haben. Diese könnten also rein theoretisch auch schon in diesem Jahr auf der Xbox Series X/S landen. Auch, wenn das bei manchen deutlich wahrscheinlicher ist als bei anderen.

Auch welches Xbox-Exclusive freut ihr euch 2025 am meisten?