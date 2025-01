Ihr habt eure Most Wanted-Spiele 2025 gewählt - das ist das Ergebnis!

2025 erwarten uns eine ganze Reihe potentieller Hits - auf diese freut ihr euch am meisten!

Kurz vor dem Jahreswechsel haben wir euch in einer Umfrage vor die Wahl gestellt und wollten von euch wissen, auf welche fünf Spiele ihr euch 2025 am meisten freut. 4.833 Leute haben sich mit insgesamt 19.490 Stimmen beteiligt und dabei eine Top-Liste erstellt, die wir euch hier vorstellen wollen.

Wir konzentrieren uns dabei auf die Top 12, also alle Spiele, die mehr als 600 Stimmen bekommen haben, verlinken weiter unten aber auch noch einmal die ganze Umfrage, damit ihr euch auch die restlichen Platzierungen anschauen könnt. Aber lange Rede, kurzer Sinn – hier ist die Top 12 Liste eurer Most Wanted Games 2025.

Platz 12 - Death Stranding: In The Beach

4:06 Death Stranding 2 endlich enthüllt und der Trailer ist mal wieder sehr mysteriös

Genre: Action-Adventure Studio: Kojima Productions Release-Termin: 2025 Plattformen: PS5, (Xbox Series, PC vermutlich später) Stimmen: 608 (3 %)

Den Auftakt macht mit Death Stranding 2 eine Fortsetzung der ganz besonderen Art. Bisher kennen wir zwar noch keine Details zum Gameplay, wir gehen aber davon aus, dass wir auch im Nachfolger wieder allerhand Pakete austragen müssen.

Was wir allerdings schon wissen: Viele bekannte Gesichter aus Teil 1 werden zurückkehren, unter anderem Norman Reedus und Léa Seydoux. Diese schlüpfen erneut in die Rollen von Sam Porter Bridges und Fragile und präsentieren uns eine gewohnt skurrile Geschichte mit einem Schuss Kojima-Humor.

Platz 11 - Metroid Prime 4: Beyond

1:59 Metroid Prime 4: Beyond - Hier gibt's das erste Gameplay zu sehen

Genre: Action Studio: Retro Studios Release-Termin: 2025 Plattformen: Nintendo Switch (2) Stimmen: 614 (3 %)

Die Entwicklungsgeschichte von Metroid Prime 4 war ein großes Auf und Ab. Ursprünglich 2017 im Rahmen der E3 angekündigt, blieb es lange Zeit ruhig um die Fortsetzung. 2019 wurde die Entwicklung dann sogar von vorn gestartet.

Im Sommer 2024 gab es dann endlich einen neuen Trailer, samt Gameplay und Nennung des Releasejahres – 2025 soll es nun endlich so weit sein. Nach dem überaus gelungenem Metroid Prime Remaster können wir es – genau wie ihr – auch kaum noch erwarten, erneut in die Haut Samus Aran zu schlüpfen.

Platz 10 - Kingdom Come: Deliverance 2

44:55 Kingdom Come: Deliverance 2 - Maurice und Fabiano sehen 45 Minuten lang erstes Gameplay

Genre: Rollenspiel Studio: Warhorse Studios Release-Termin: 04. Februar 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Stimmen: 643 (3 %)

Kingdom Come: Deliverance 2 ist das erste Spiel von dieser Liste, das wir auch tatsächlich in Finger bekommen, denn schon Anfang Februar geht das Abendteuer von Heinrich in die zweite Runde. Dieses soll direkt an den Vorgänger anknüpfen und erneut ein immersives Mittelalter-Rollenspiel werden.

Neben authentischen Schwertkämpfen erwarten und dieses Mal gleich zwei große und reaktive Open World-Gebiete. Wir durchstreifen zum einen die Münzprägestadt Kuttenberg, zum anderen aber auch die böhmische Landschaft mit Flüssen, Wäldern und Gebirgen.

Platz 9 - Doom: The Dark Ages

1:55 Doom: The Dark Ages zeigt erstes Gameplay im Mittelalter-Setting

Genre: Shooter Studio: id Software Release-Termin: 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Stimmen: 669 (3 %)

Der Doom-Guy dreht eine weitere Runde und diesmal geht's ins ... Mittelalter? Zumindest eine zum Franchise passende Version davon – mit Dämonen, Drachen und sonstigem Monstergesocks. In Doom: The Dark Ages bekommen wir mit einem Schild aber auch ein neues Spielzeug in die Hand.

Doom wäre aber nicht Doom, wenn wir das nur zum Blocken benutzen könnten. Stattdessen werfen wir das mit einer Art Kettensäge ausgestattete Teil auch auf alles, was sich uns in den Weg stellt. Wie lange wir noch warten müssen, ist zwar bisher nicht klar, aber 2025 soll es mit dem Shooter losgehen.

Platz 8 - Anno 117: Pax Romana

51:03 Anno 117: Das gab's noch nie! - Wir sprechen mit dem Creative Director, Radlerauge und Maurice

Genre: Strategie Studio: Ubisoft Release-Termin: 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Stimmen: 673 (3 %)

Auf Platz 8 landete passenderweise der mittlerweile achte Teil der beliebten Aufbaureihe. Mit Anno 117: Pax Romana geht's zum ersten Mal in die Antike und in der Zeit so weit zurück, wie nie zuvor. Dabei können wir wählen, ob wir in Latium – dem heutigen Umland von Rom – oder dem keltisch besiedelten Britannien (Albion) siedeln.

Später haben wir dann sogar den Weg, unsere Bevölkerung in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln und entweder den römischen oder keltischen Weg einzuschlagen. Wir wissen zwar bis jetzt nicht, wann wir genau mit dem Aufbau unserer Siedlung starten können, es soll aber 2025 losgehen.

Platz 7 - Gothic Remake

57:32 Gothic Remake: Die Rückkehr ins Minental verändert alles

Genre: Rollenspiel Studio: Alkimia Interactive Release-Termin: 2025 Plattformen: PS5, Xbox Series, PC Stimmen: 821 (4 %)

Das Gothic Remake ist eine von zwei Neuauflagen, die es in die Liste geschafft haben. Das Rollenspiel von Piranha Bytes erschien ursprünglich 2001 und wird nun von Alkimia Interactive komplett neu gebaut. Das Spiel bekommt nicht nur besser Grafik und ein verbessertes Kampfsystem, sondern auch frische Inhalte, wie neue Quests.

Ganz ohne Piranha-Power muss das Remake übrigens nicht auskommen. Neben Kai Rosenkranz, der erneut für den Soundtrack verantwortlich ist, haben mittlerweile auch einige andere ehemaligen Piranha-Devs ihren Weg zum spanischen Studio gefunden.