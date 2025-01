RPGs 2025: 17 große Rollenspiel-Highlights, auf die ihr euch 2025 freuen könnt

Dieses Jahr wird spannend für RPG-Fans.

Der Release-Kalender des Jahres 2025 ist proppenvoll mit potenziellen Highlights, auf die sich Fans teilweise schon jahrelang freuen. Da sind natürlich auch für Rollenspiel-Fans eine Menge Hoffnungsträger dabei – und das, ganz egal, ob es euch eher um vielseitiges Action-Gekloppe oder Storys mit schwerwiegenden Entscheidungen geht.

Wir stellen euch die Titel vor, auf die ihr unserer Meinung nach besonders gespannt sein dürft. Remaster-Versionen nehmen wir dabei, im Gegensatz zu komplett neu gebauten Remakes, aus.

Kingdom Come: Deliverance 2

11:56 Wir haben die finale Version von Kingdom Come 2 gespielt: Unsere Eindrücke aus den ersten 10 Stunden

Release-Datum: 4. Februar 2025

4. Februar 2025 Plattformen: PC, Xbox Series X/S, PS5

PC, Xbox Series X/S, PS5 Entwickler: Warhorse Studios

Gleich im Februar wartet mit Kingdom Come: Deliverance 2 die Fortsetzung eines richtig guten RPGs auf uns. Das Mittelalter-Rollenspiel setzt die Geschichte um Protagonist Heinrich (auf Englisch: Henry) fort und geht dabei erneut einen ungewöhnlichen Weg.

Im Böhmen des 15. Jahrhunderts soll Heinrich einen wichtigen Auftrag erledigen, der aber gewaltig schiefgeht. Unsere Aufgaben können wir in Kingdom Come 2 auf ganz unterschiedliche und kreative Arten erledigen und auch in Gesprächen stehen uns zahlreiche Optionen zur Verfügung.

Wir können eine ehrliche Haut spielen und den Charme spielen lassen, aber auch stehlen, lügen oder NPCs, die uns im Weg stehen heimlich meucheln. Kämpfe sind dabei stets gefährlich, weil es in der Welt strenge Regeln und harte Strafen gibt.

The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2

4:45 The Legend of Heroes: Trails through Daybreak 2 - Story-Trailer zum RPG

Release-Datum: 14. Februar 2025

14. Februar 2025 Plattformen: PC, PS4, PS5, Nintendo Switch

PC, PS4, PS5, Nintendo Switch Entwickler: Nihon Falcom, PH3 GmbH

In The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak 2 bekommen wir es mit einer mysteriösen Mordserie und dem sogenannten Crimson Beast zu tun. Da es sich bereits um den 12. Teil der Reihe mit übergreifender Geschichte handelt, ist es von Vorteil, wenn man zumindest den direkten Vorgänger kennt.

Belohnt werden wir mit einem JRPG-Erlebnis, das Echtzeitelemente mit Rundenkämpfen zu einem spannenden Kampfsystem vereint – und natürlich auch mit einer umfangreichen Story. Der neue Teil erscheint jetzt mit etwas Verspätung auch im Westen.

Avowed

1:15 Avowed: Neuer Trailer zeigt die hübsche Fantasy-Welt mit modernster Technologie

Release-Datum: 18. Februar 2025

18. Februar 2025 Plattformen: Xbox Series X/S, PC

Xbox Series X/S, PC Entwickler: Obsidian Entertainment

Avowed ist das neue RPG von The Outer Worlds- und Fallout: New Vegas-Entwickler Obsidian, führt uns dieses Mal aber in eine Fantasywelt, in der mit Schwertern und Magie gekämpft wird. Genauer gesagt, handelt es sich um das aus Pillars of Eternity bekannte Eora.

Nach den ersten Angespielt-Eindrücken dürfte Avowed ähnlich wie Skyrim zum Entdecken einladen und gleichzeitig einen großen Fokus auf ausgiebige Dialoge legen. Romanzen mit den Begleiter*innen, die sich uns anschließen, wird es allerdings nicht geben und ob der Titel tatsächlich mit den genannten großen Namen mithalten kann, muss sich noch zeigen.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

7:01 Eins der besten RPGs 2024 bekommt ein Spin-Off und macht uns zum Piratenkapitän in Hawaii

Release-Datum: 27. Februar 2025

27. Februar 2025 Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Entwickler: Ryu ga Gotoku Studio

Ob Pirate Yakuza in Hawaii zum Rollenspiel-Genre gezählt werden kann oder nicht, ist Ansichtssache, immerhin gehören zur Yakuza-, beziehungsweise Like A Dragon-Reihe auch Ableger, bei denen das eindeutiger ist. Mit dem neuesten Spiel der Reihe geht es aber wieder stark in die Action-Richtung.

Wir schlüpfen dieses Mal in die Rolle des exzentrischen Goro Majima und erleben mit ihm ein waschechtes Piraten-Abenteuer. Dabei dürfen wir uns natürlich auch wieder auf jede Menge abgedrehte Minispiele und Nebenaktivitäten freuen.

Monster Hunter Wilds

13:07 Monster Hunter Wilds - Vorschau-Video mit Story-Überraschung

Release-Datum: 28. Februar 2025

28. Februar 2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Capcom

Den Release-Termin von Monster Hunter Wilds sollten sich diejenigen unter euch im Kalender markieren, denen vor allem vielseitige und fordernde Echtzeit-Kämpfe wichtig sind. Mit dem neuen Titel bekommt die beliebte Action-RPG-Reihe nach dem kleineren Rise endlich wieder einen großen Hauptteil.

Wie üblich geht es dabei darum, beeindruckende Monster zur Strecke zu bringen, um an den guten Loot zu gelangen und uns immer besser zu rüsten. Mit dabei sind dieses Mal natürlich sowohl alte Bekannte als auch neue Biester. Zudem können wir uns auch plattformübergreifend mit Freund*innen zusammenschließen.

The First Berserker: Khazan

2:34 The First Berserker: Khazan hat einen Release-Termin und wir müssen nicht mehr lange warten

Release-Datum: 27. März 2025

27. März 2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Neople

The First Berserker: Khazan ist kein klassisches Rollenspiel, sondern ein Action-RPG mit Soulslike-Elementen. Wir schlüpfen in die Rolle des namensgebenden Generals, der in Ungnade gefallen ist und eigentlich einen schweren Sturz im Intro gar nicht überleben würde, wenn nicht ein Dämon in seinen Körper schlüpfen würde.

Mit diesem ungebetenen Gast bricht Khazan zu einer Rachemission auf und bekämpft mit Nahkampfwaffen und Hilfsmitteln wie Shuriken Soldaten sowie imposante Monster. Dabei investieren wir Erfahrungspunkte in nützliche Perks. Die Story wird unter anderem in Cutscenes erzählt, die mit ihrem schicken Anime-Look herausstechen.

Gothic Remake

8:37 Die neue Open World vom Gothic Remake sieht großartig aus!

Release-Datum: 2025

2025 Plattformen: PC, PS5, Xbox Series X/S

PC, PS5, Xbox Series X/S Entwickler: Alkimia Interactive

Die Gothic-Reihe ist als Rollenspielklassiker international, aber natürlich ganz besonders hierzulande beliebt, wurde sie doch beim deutschen Studio Piranha Bytes entwickelt. Das hat allerdings mittlerweile seine Tore geschlossen, weswegen das Remake des ersten Teils beim spanischen Entwickler Alkimia Interactive entsteht.

Die Neuauflage des 2001 erschienenen Spiels soll dem Original treu bleiben, den Titel gleichzeitig aber auch modernisieren. Der Rotstift soll neben grafischen Verbesserungen vor allem beim Kampfsystem angesetzt werden.

Die Story dreht sich um den namenlosen Helden und beginnt im Minental in Khorinis, wo König Rhobar, der Zweite seine Häftlinge schuften lässt, um magisches Erz zu scheffeln.

Of Ash and Steel

1:06 Of Ash and Steel: Das Rollenspiel reißt euch im Trailer den Kopf ab

Release-Datum: 2025

2025 Plattformen: PC

PC Entwickler: Fire & Frost

Weniger bekannt ist zumindest aktuell noch der Name des nächsten Titels auf der Liste: Of Ash and Steel. Der Titel versteht sich als immersives Open-World-Rollenspiel, das sich an den großen alten Klassikern orientiert, diese aber modern interpretiert. Die "Oldschool"-Erfahrung soll unter anderem darin bestehen, dass wir bei der Erkundung nicht mit zahlreichen Questmarkern an die Hand genommen werden.

Die Geschichte spielt auf einer Insel im "Königreich der Sieben" und wir sollen in der Story ordentlich mitmischen können, je nachdem, mit wem wir uns verbünden oder welche Entscheidungen wir treffen. In Echtzeit-Gefechten kommen unterschiedliche Kampfstellungen sowie Fertigkeiten zum Einsatz, außerdem sollen wir uns auch unsere Umgebung zunutze machen.