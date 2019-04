Xbox Game Pass - 6 neue Spiele angeteast & Fans spekulieren schon

Das Spiele-Angebot im Xbox Game Pass wächst kontinuierlich. Jetzt hat Microsoft auf Twitter einen großen Schwung weiterer Titel in Aussicht gestellt.

Auch wenn der Tweet als Frage formuliert ist ("Was, wenn wir am 10. April sechs weitere Spiele ankündigen würden"), ist doch davon auszugehen, dass Microsoft genau das tun wird.

???????

? What if we ?

? announced ?

? 6 more games ?

? on April 10th? ?

? ?

????

?????????

?