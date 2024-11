Xbox Game Pass für 1 Euro: Die Aktion ist zurück!

Den Xbox Game Pass könnt ihr euch aktuell wieder für 1 Euro holen.

Gerade wenn man sich bei Neuerscheinungen wie beispielsweise Stalker 2 nicht ganz sicher ist, ob sie für einen taugen, ist es durchaus praktisch für einen schmalen Taler ins Spiel zu schauen. Das ist mit dem Xbox Game Pass ab sofort wieder möglich, denn Microsoft hat nach einer kurzen Auszeit die 1 Euro-Aktion zurückgebracht – allerdings mit einer Einschränkung.

Das müsst ihr über die 1 Euro-Aktion wissen

Wie so oft bei Aktionen, gibt es natürlich die ein oder andere Einschränkung. Daher fassen wir für euch alles Wichtige zusammen

Die Xbox Game Pass-Aktion gilt für...

Neukunden - Habt ihr bereits den Game Pass mit eurem Account abgeschlossen, könnt ihr die Aktion nicht mehr nutzen.

Habt ihr bereits den Game Pass mit eurem Account abgeschlossen, könnt ihr die Aktion nicht mehr nutzen. 14 Tage - Bedenkt, dass sich euer Abo nach Ablauf der Aktion automatisch um den monatlichen Preis von 11,99 Euro verlängert, habt ihr die Verlängerung in den Einstellungen nicht manuell deaktiviert.

- Bedenkt, dass sich euer Abo nach Ablauf der Aktion automatisch um den monatlichen Preis von 11,99 Euro verlängert, habt ihr die Verlängerung in den Einstellungen nicht manuell deaktiviert. PC - Die Aktion gilt nicht für den Xbox Game Pass auf eurer Xbox One oder Xbox Series X/S.

Alle Vorteile des PC Game Pass:

Zugriff auf Game Pass-Bibliothek? Zugriff auf Day One-Spiele? Online-Multiplayer Zugriff auf EA Play und Riot Games? PC Game Pass ✓ ✓ ✓ ✓

Alle Infos zum Xbox Game Pass auf GamePro

Warum es die 1 Euro-Aktion jetzt wieder gibt

Dass die 1 Euro-Aktion für wenige Wochen verschwindet, ist nicht weiter ungewöhnlich.

Steht der Release eines großen Xbox-Blockbusters an, pausiert Microsoft das Angebot des Öfteren. So wurde die Aktion für den Game Pass zuletzt Mitte Oktober, wenige Tage vor dem Release von Call of Duty: Black Ops 6, ausgesetzt. Auch vor dem Release von Starfield im August 2023 wurde die 1 Euro-Aktion für wenige Wochen pausiert.

8:43 Indiana Jones und der Große Kreis - Vorschau-Video: Wir haben's endlich gespielt!

Gute Gründe, um die Game Pass-Aktion jetzt zu nutzen

Bereits am 09. Dezember erscheint mit Indiana Jones und der Große Kreis der letzte Xbox-Blockbuster im laufenden Jahr, der zuletzt beim Anspielen einen durchaus positiven Eindruck hinterlassen hat. Mehr erfahrt ihr oben im Preview-Video von Tobi.

Interessant könnte die Aktion zudem für euch sein, wenn ihr einmal einen Blick in Stalker 2 werfen wollt, das erst gestern ein umfangreiches Update mit über 650 Fixes spendiert bekommen hat. Gerade um die ersten Zonen, die mittlerweile gut spielbar sind, zu erkunden und ein Gefühl dafür zu bekommen, ob euch das Stalker-Feeling taugt, ist der Game Pass eine gute und vor allem günstige Option.