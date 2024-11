Xbox Game Pass im Dezember 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Dezember 2024.

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es gibt noch einmal im Dezember ein letztes Game Pass-Update für 2024. Und da wir zumindest ein Spiel schon kennen, das neu in den Service kommt, fassen wir hier für euch alles zusammen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Dezember 2024 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte wird voraussichtlich [am ersten Dienstag in der ersten Woche des neuen Monats] bekannt gegeben.

Indiana Jones und der Große Kreis (09. Dezember) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass)

Ausnahme bei Day One-Spielen: Seit Mitte September 2024 hat Microsoft den Xbox Game Pass für Konsolen umgekrempelt. Die mittlere Abo-Stufe beinhaltet jetzt zwar direkt Zugriff auf Multiplayer dafür gibt es keine Day One-Spiele mehr. Das gilt aber vorerst nur für Neukunden.

Habt ihr aktuell den Xbox Game Pass für Konsole, dann könnt ihr diesen aktuell noch so lange nutzen, wie ihr den automatisch verlängert jedes Jahr und nicht den Tier wechselt oder eine Zahlung aussetzt. Mit diesem habt ihr zwar nicht direkt Online-Multiplayer, könnt dafür aber Day One-Spiele im Game Pass ohne Ultimate genießen.

Die potenziellen Game Pass-Highlights im Dezember

Indiana Jones und der Große Kreis

Release im Game Pass: 09. Dezember

09. Dezember Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Das Studio hinter den neuesten Wolfenstein-Spielen versucht sich jetzt an einem Indiana Jones-Spiel. Dadurch kommt auch eine ungewöhnliche Perspektive für ein solches Spiel zustande. Denn ihr steuert den berühmten Archäologen aus der Ego-Perspektive, schwingt sein Lasso auf die Gegner und löst so die Rätsel – nur in den Cutscenes seht ihr Indy aus gewohnter Sicht.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Dezember 2024

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Dezember verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

