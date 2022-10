Xbox Game Pass: Ein Geheimtipp mit richtig guter Steam-Wertung landet bald im Service

Falls es bei euch im Kopf nicht gleich klingelt, wenn ihr von The Legend of Tianding hört, seid ihr damit nicht allein. Das Actionspiel fliegt etwas unter dem Radar, kommt auf Steam aber richtig gut an und ist mit seinen rasanten und stilvoll inszenierten Kämpfen auf jeden Fall einen Blick wert. Habt ihr den Xbox Game Pass, so habt ihr schon bald die Chance dazu, denn der Titel landet am 1. November im Service.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel ansehen:

The Legend of Tianding - Actionspiel landet im Game Pass

Darum geht es: Das Sidescroll-Kampfspiel erschien bereits 2021 auf Steam und sahnte dort seither jede Menge positive Bewertungen ab. Es steht dort aktuell bei "äußerst positiv" mit 1835 abgegebenen Bewertungen. Auch auf Metacritic erzielte der Titel einen Score von 81 für die Switch- und 80 für die PC-Version.

In The Legend of Tianding schlüpfen wir in die Rolle eines taiwanesischen Robin Hood, der von den Reichen stiehlt und die Armen mit Essen versorgt. Natürlich gefällt das nicht allen und so kämpfen wir uns durch die Straßen von Taipeh, Anfang des 20. Jahrhunderts. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem Kung Fu-Techniken.

Hier geht es zu weiteren Empfehlungen und News rund um den Game Pass:

Euch erwarten zudem Plattforming-Passagen. Die Story basiert übrigens auf einer wahren Geschichte und ist stilvoll inszeniert. Als Inspiration dienten chinesische Comics. Das Spiel eignet sich gut für zwischendurch, denn laut howlongtobeat.com und Reviews könnt ihr es in etwa vier bis sechs Stunden abschließen.

Werdet ihr den Titel im Auge behalten? Habt ihr vorher schon mal davon gehört?