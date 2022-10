Xbox Game Pass bringt mit Chivalry 2 einen echten Multiplayer-Kracher ins Abo

Der Xbox Game Pass bekommt heute einen weiteren Multiplayer-Hit. Dabei handelt es sich um eine der größten Überraschungen 2021 und eine wahre Freude für alle, die Spaß an ordentlichem Gekloppe mit Schwertern haben: Ihr könnt ab heute auch Chivalry 2 im Xbox Game Pass spielen, ohne außerhalb der Abo-Gebühren nochmal extra zahlen zu müssen.

Das ist Chivalry 2

Genre : Multiplayer-Action

: Multiplayer-Action Release: 2021

Darum geht's: Grob zusammengefasst funktioniert Chivalry 2 wie Battlefield im Mittelalter. Ihr kämpft in großen Teams auf noch größeren Schlachtfeldern und müsst diverse unterschiedliche Ziele erfüllen – wie zum Beispiel bestimmte Punkte einnehmen.

Um das zu erreichen, setzt ihr euren Feinden mit allem zu, was nicht niet- und nagelfest ist. Soll heißen: Ihr könnt nicht nur auf Schwerter, Äxte, Lanzen und Pfeil und Bogen zurückgreifen, sondern zum Beispiel auch herumlaufende Hühner aufnehmen und sie auf eure Gegner werfen.

Humorvolles Chaos-Gemetzel: Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, nimmt sich Chivalry 2 nicht zu jeder Zeit hundertprozentig ernst. Die beinharten wie blutigen Schlachten werden durch wirklich witziges Chaos aufgelockert. Egal, ob es einfach Situationskomik ist, ihr die kuriosesten Alltagsgegenstände zu Waffen umfunktioniert oder ob ihr euch mit irrem Schlachtengebrüll ins Getümmel stürzt.

Das Besondere an Chivalry 2 ist das Kampfsystem: Wie in jedem guten Multiplayer-Titel gilt hier der Grundsatz "leicht zu erlernen, schwer zu meistern". So bietet der Titel einen relativ einfachen Einstieg, aber gleichzeitig auch genug Komplexität.

Im Idealfall arbeitet ihr mit euren Team-Mitgliedern zusammen: Während einige von hinten mit Fernkampfwaffen wie Armbrüsten oder Pfeil und Bogen sowie Katapulten und ähmlichem auf die Gegner einwirken, rücken vorne Nahkämpfer vor. Dabei habt ihr natürlich auch die Wahl zwischen Zweihändern oder beispielsweise einem Schild.

In der Realität gestaltet sich das aber natürlich ziemlich schwierig. In all dem blutigen Chaos verliert man nun einmal leicht den Überblick, wenn das große Hauen und Stechen losgeht. Was aber keinesfalls bedeuten soll, dass das Durcheinander keine Mordsgaudi wäre.

Wie findet ihr Chivalry 2? Werdet ihr den Multiplayer-Spaß jetzt dank Game Pass ausprobieren?