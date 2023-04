Xbox-Spieler gewinnt lebenslanges Game Pass-Abo und nimmt den Preis nicht an

Leider muss der Gewinner den monatlichen Preis weiterhin zahlen.

Einem Xbox-Spieler ist so viel Glück und Pech zugleich passiert, dass er seine Geschichte im Reddit-Forum teilt. Er hatte nämlich das Glück, ein lebenslanges Xbox Game Pass Ultimate-Abo im Microsoft Rewards-Programm zu gewinnen. Dadurch hätte er die monatlichen Kosten von rund 13 Euro sparen können.

Doch in dem Gewinnerbrief, in dem der Fan einige Daten ausfüllen musste, stand ein wichtiger Hinweis. Dieser veranlasste den glücklichen Gewinner dazu, seinen Preis abzulehnen. Wir verraten euch, was hinter seiner Entscheidung steckt.

Xbox-Gewinner wird zum Verlierer: Der Preis ist zu teuer

Was stand in dem Brief? In dem Formular stand ein deutlicher Hinweis, dass sich das zu versteuernde Einkommen um 7.300 US-Dollar erhöhen würde. Da der Gewinn für 40 Jahre gilt und das Abo in den USA monatlich rund 15 Euro wert ist, wurde diese hohe Summe errechnet:

In den USA wird jeder Gewinn versteuert und die Kosten müssen die Gewinner*innen tragen. Der Fan forschte also weiter nach und fand heraus, was ihn der Gewinn kosten würde.

Bei einem zusätzlichen Einkommen von 7.300 US-Dollar würde sich seine Steuerrechnung für 2023 einmalig um 1.752 US-Dollar erhöhen. Er müsste also direkt die Steuern für das komplette lebenslange Abo bezahlen.

Der Gewinn würde sich für ihn deshalb erst nach zehn Jahren rentieren, da er in den zehn Jahren den monatlichen Abopreis raus hätte. Hätte es sich um einen Sachpreis von 7.300 US-Dollar gehandelt, hätte er sofort etwas von seinem Gewinn gehabt und die Steuern gerne bezahlt. Doch so lohnt sich der Gewinn erst nach einer Zeit von zehn Jahren für ihn.

Bei seinen Nachforschungen fand er außerdem heraus, dass der Preis nicht übertragbar ist und er stattdessen auch nicht den Barwert des Preises annehmen kann. Demnach entschied sich der Gewinner, den Preis abzulehnen.

Xbox-Fans zeigen sich solidarisch

In den Kommentaren sind viele User darüber verwundert, wie streng die Versteuerung in den USA ist. In Australien, Kanada und Großbritannien sind die Gewinne unversteuert.

Viele hätten sogar gespendet, um ihm den Gewinn zu finanzieren. Der Xbox-Gewinner meint scherzhaft, dass er eine GoFundMe-Seite hätte einrichten sollen, um die Spenden der User anzunehmen. Doch nun hat er das lebenslange Abo bereits abgelehnt und muss wie alle anderen auch den monatlichen Preis dafür zahlen.

Was haltet ihr von der Geschichte? Wie hättet ihr euch entschieden?