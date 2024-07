Hier gibt’s den Xbox Game Pass jetzt noch günstig: Schnell eindecken, bevor der Preis steigt!

Microsoft hat die Preise des Xbox Game Pass erhöht, bei Amazon bekommt ihr das Abo aktuell aber noch zum günstigeren alten Preis.

Microsoft hat gestern Preissteigerungen für den Xbox Game Pass angekündigt und für Neukund*innen direkt eingeführt. Praktisch alle Varianten sind teurer geworden, mit Ausnahme des Game Pass für Konsole, der abgeschafft und durch den neuen Xbox Game Pass Standard ersetzt wird. Der Xbox Store hat die Preise bereits erhöht, bei Amazon hingegen könnt ihr den Game Pass aktuell noch zum alten Preis abstauben:

Vermutlich wird Amazon die alten Preise noch beibehalten, bis die vorrätigen alten Codes ausverkauft sind. So war es zumindest bei früheren Preissteigerungen des Xbox Game Pass und anderer Abo-Services. Momentan hat Amazon noch folgende Codes zum alten Preis auf Lager:

Der alte Xbox Game Pass für Konsole ist hingegen auch bei Amazon leider nicht mehr verfügbar, der neue Xbox Game Pass Standard wurde bisher noch nicht eingeführt.

Falls ihr die Gelegenheit nun nutzen wollt, um euch für längere Zeit mit dem Xbox Game Pass einzudecken, solltet ihr dabei bedenken, dass ihr maximal 36 Monate Game Pass auf eurem Konto anhäufen könnt. Die Codes können zudem ein Ablaufdatum haben, ihr könnt sie also nicht jahrelang aufbewahren und erst dann einlösen, wenn wieder Platz auf eurem Konto ist.

Wie teuer ist der Xbox Game Pass in Zukunft?

Die Preissteigerungen des Xbox Game Pass fallen recht deutlich aus. Beim neuen Xbox Game Pass Standard müsst ihr euch zudem mit weniger zufriedengeben.

Damit ihr euch ausrechnen könnt, wie viel ihr durch den Kauf der alten Codes bei Amazon im Vergleich zu den neuen Preisen spart, geben wir hier einen kurzen Überblick über die Preissteigerungen und Änderungen. Momentan gelten die neuen Preise nur für Neukund*innen, bei allen anderen sollen sie bei Buchungen ab dem 12. September eingeführt werden.

Xbox Game Pass Ultimate: von 14,99€ auf 17,99€ pro Monat

PC Game Pass: von 9,99€ auf 11,99€ pro Monat

Xbox Game Pass Core: von 59,99€ auf 69,99€ pro Jahr

Xbox Game Pass für Konsole: eingestellt

Xbox Game Pass Standard: 14,99$ pro Monat in den USA (deutscher Preis unbekannt)

2:11 Große Titel wie Call of Duty: Black Ops 6 gibt's auf Konsole in Zukunft nur noch mit dem Xbox Game Pass Ultimate direkt ab dem ersten Tag.

Beachtet dabei bitte, dass der neue Xbox Game Pass Standard große Exklusiv- und First-Party-Titel nicht mehr ab Release enthalten wird. Ihr werdet hier also eine schlechtere Leistung als bislang im Xbox Game Pass für Konsole bekommen, aber vermutlich nicht weniger bezahlen.

Beim Xbox Game Pass Ultimate hingegen bekommt ihr nach wie vor auch die größten Titel wie Call of Duty: Black Ops 6 direkt am Release-Tag, was dieses Abo im Vergleich noch attraktiver macht. Da ihr hier mit 3€ pro Monat bzw. 36€ im Jahr am meisten spart, lohnt sich hier der Kauf der Amazon-Codes besonders.

