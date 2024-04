Xbox Game Pass im Mai 2024: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Mai 2024.

Es geht wieder auf das Monatsende zu und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick in den Mai. Bereits jetzt kennen wir nämlich einige der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Mai 2024 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte werden in der Regel am ersten Dienstag des Monats bekannt gegeben, diesmal voraussichtlich also am 7. Mai. Da der letzte Tag des Vormonats allerdings auf einen Dienstag fällt, wäre diesmal auch eine Enthüllung am 30. April möglich.

Little Kitty, Big City (09. Mai) - Konsole

(09. Mai) - Konsole Senua's Saga: Hellblade 2 (21. Mai) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(21. Mai) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Hauntii (23. Mai) - Konsole

Das potentielle Game Pass-Highlight im Mai

Senua's Saga: Hellblade 2

8:19 Hellblade 2 übertrifft schon beim Anspielen seinen Vorgänger

Release im Game Pass: 21. Mai

21. Mai Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Die mit Spannung erwartete Fortsetzung für Hellblade lässt euch erneut ein persönliches Abenteuer von Senua erleben, das wieder zwischen der realen Welt und ihren eigenen Wahnvorstellungen liegt. Ebenfalls wurde das Spiel erneut dafür genutzt, um Mental Health und im Speziellen Psychose begreifbar zu machen. Wie das Spiel direkt nach wenigen Minuten überzeugen konnte, lest ihr in unserer GamePro-Preview:

Hellblade 2 angespielt Ein Atmosphäre-Monster, das schon nach wenigen Spielminuten seinen Vorgänger übertrifft von Eleen Reinke

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai 2024

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Mai verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

