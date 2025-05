Xbox Game Pass im Juni 2025: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Juni.

Nachdem es in den letzten Wochen im Xbox Game Pass rund ging, sollte man meinen, der Juni 2025 wird etwas ruhiger – aber weit gefehlt. Wir kennen jetzt schon einige der neuen Spiele für den Service und es sind mehrere potentielle Hits dabei. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in das Abo kommen – und welche es verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Juni 2025 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 03. Juni bekannt gegeben.

Crypt Custodian (03. Juni) - Konsole, Cloud, PC

(03. Juni) - Konsole, Cloud, PC Symphonia (03. Juni) - Konsole, Cloud, PC

(03. Juni) - Konsole, Cloud, PC Rainbow Six Siege X (10. Juni) - Xbox Series X/S (nur mit Ultimate Game Pass)

(10. Juni) - Xbox Series X/S (nur mit Ultimate Game Pass) The Alters (13. Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass)

(13. Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass) FBC: Firebreak (17. Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass)

(17. Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass) Lost in Random: The Eternal Die (17. Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass)

(17. Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass) Rematch (19. Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass)

(19. Juni) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Ultimate und PC Game Pass) Against the Storm (26. Juni) - Xbox Series X/S (nur mit Ultimate Game Pass)

Das potenzielle Game Pass-Highlight im Juni

The Alters

Release im Game Pass: 13. Juni 2025

13. Juni 2025 Genre: Survival

Darum geht's: The Alters mischt Survival/Crafting mit Strategie-Gameplay, das an Fallout Shelter erinnert. Ihr spielt Jan Dolski, ein Bauarbeiter, der zufällig auf einem Planeten landet, auf dem die Sonne der Tod bedeutet. Mithilfe einer Ressource namens Rapidium kann er aber Klone von sich selbst erschaffen: die Alters. So müsst ihr als Jan die alternativen Versionen von ihm lenken und die Station immer weiter aufbauen, um irgendwie zu überleben.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Juni 2025

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Juni verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass, EA Play sowie Day 1-Spielen.

