Xbox Game Pass im März 2023: Alle neuen Spiele und Abgänge

Es geht wieder auf das Monatsende zu und deshalb lohnt sich ein Blick auf den März 2023. Bereits jetzt wissen wir von einigen der neuen Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch zusammen, welche neuen Titel in den Service kommen – und welche ihn verlassen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im März 2023 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die erste Monatshälfte wird voraussichtlich zwischen dem 01. bis 08. März bekannt gegeben.

F1 22 (02. März, EA Play) - Konsole, PC

(02. März, EA Play) - Konsole, PC Wo Long: Fallen Dynasty (03. März) - Konsole, Cloud, PC

(03. März) - Konsole, Cloud, PC Valheim (14. März) - Konsole

(14. März) - Konsole MLB The Show 23 (28. März) - Konsole, Cloud, PC

(28. März) - Konsole, Cloud, PC Way to the Woods (März 2023) - Konsole

Highlights im März 2023

Wo Long: Fallen Dynasty

1:22 Wo Long: Fallen Dynasty - Das neue Action-RPG der Nioh-Macher im Launch Trailer

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Release: 03. März 2023

Darum geht's: Wo Long: Fallen Dynasty ist das nächste Actionspiel von Team Ninja mit leichten RPG-Elementen. Dieses Mal geht es nach China zur Zeit der Han-Dynastie und der beliebten Geschichten rund um "Romance of the three Kingdoms". Dämonen und andere Feinde überfallen in dieser düsteren Fantasy-Variante der Geschichte das Land.

Während sich viele tapfere Soldaten den Eindringlingen auf dem Schlachtfeld entgegenstellen, obliegt es eurer Figur, neue Hoffnungen auf den endgültigen Sieg zu schüren. Denn allem Anschein nach seid ihr Träger einer besonderen Kraft, die euch deutlich agiler, stärker und damit gefährlicher macht als gewöhnliche Kämpfer.

Das bleibt natürlich auch den finsteren Mächten nicht verborgen, weshalb ihr euch schon mal darauf einstellen könnt, einigen großen Bossen gegenüberzustehen. Spielerisch erwartet euch ein actionreicher Ableger der einige Soulslike-Elemente übernimmt, aber diese auf eine eigene Art einbindet.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im März 2023

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im März verlassen werden. Das gleiche gilt für kommende Updates, DLCs und Perks, die es mit Game Pass und Game Pass Ultimate geben wird. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

Die wichtigsten Informationen zum Service haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

