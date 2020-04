Xbox Game Pass April 2020 bringt Survival-Hit & vier weitere Spiele

Habt ihr auf eurer Xbox One den Xbox Game Pass abonniert, dürft ihr euch noch im April 2020 auf fünf weitere Spiele freuen. Neu mit dabei ist unter anderem das atmosphärische Survival-Spiel The Long Dark, das wir euch hier im Artikel als Highlight genauer vorstellen und Deliver us the Moon, in dem ihr als Astronaut den Erdtrabant erkundet.

Diese Spiele sind neu dabei:

The Long Dark (ab 16. April)

Gato Roboto (ab 21. April)

Deliver us the Moon (ab 23. April)

HyperDot (ab 30. April)

Levelhead (ab 30.April)

Alle neuen Game Pass-Spiele im April 2020 findet ihr hier:

Definitiv einen Blick wert:

The Long Dark

Genre: Survival-Adventure

Survival-Adventure Release: 01.08.2017

01.08.2017 USK: ab 12 Jahren

Darum geht's: In The Long Dark findet ihr euch nach einem Flugzeugabsturz zusammen mit anderen Überlebenden in der Wildnis Nordamerikas wieder. Aus der First Person-Perspektive müssen in der offenen Spielwelt etwa Wasser und Nahrung gefunden werden. Die Wetterbedingungen und ein Tag/Nacht-Wechsel werden vom Spiel simuliert.

Gut zu wissen: Lange Zeit gab es für das Adventure lediglich einen Survival-Modus. Seit Ende der Early Access-Phase auf Steam gibt es jedoch einen Story-Modus für The Long Dark, der in einzelne Episoden unterteilt ist und definitiv einen Blick wert ist.

Was ist der Xbox Game Pass?

Mehr zum Game Pass:

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Spiele-Service für die Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf über 200 Titel für Xbox One, Xbox 360 und die Original Xbox habt. Es gibt sowohl eine "normale" Game Pass-Variante als auch den Xbox Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft enthält.

