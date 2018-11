Xbox Game Pass - PUBG wird Teil des Abo-Services (Advertorial)

Ihr wollt vollen Zugriff auf eine riesige Spiele-Bibliothek und das für wenig Geld? Dann solltet ihr euch dringend den Abo-Service Xbox Game Pass ansehen. Aktuell zahlt ihr für einen Monat Game Pass-Mitgliedschaft nur 1€ und erhaltet freien Zugang zu über 100 Titel nund könnt diese ohne weitere Kosten auch offline sofort losspielen. Mit dabei sind auch zahlreiche Spiele desXbox Play Anywhere-Angebots, wie Die Halo: Master Chief Collection oder State of Decay 2, die ihr auf Xbox One oder Windows 10 spielen könnt. Dazu kommen noch zahlreiche andere Features wie exklusive Preisnachlässe im Microsoft Store und sofortigen Zugriff auf alle Microsoft-Exklusiven Games wie Forza Horizon 4.

Die Vorteile im Game Pass:

Nur 9,99€ im Monat oder testet den Game Pass einen Monat für nur 1€

Zugriff auf über 100 Games

Jeden Monat neue Titel

Exklusive Preisnachlässe

Sofortiger Zugriff auf Microsoft-Exclusives

Sichert euch einen Monat Game Pass für nur 1€

Battle Royal für alle

Komplett neu dabei im umfangreichen Spiele-Sortiment des Game Pass ist zum ersten Mal auch das große PC-Phänomen und Battle Royal-Vater PlayerUnknown's Battlegrounds. Seit dem 12. November könnt ihr euch auf der Xbox One zusammen mit insgesamt 100 Spielern im knallharten Überlebenskampf das Hühnchen-Dinner ergattern. Game Pass-Mitglieder haben ab sofort uneingeschränkten Zugang zum Spiel und können damit schon jetzt den Absprung in die gefährliche Kampfzone wagen.

Zusammen mit PUBG finden insgesamt 16 brandneue Games im Laufe der nächsten Wochen ihren Weg in die umfangreiche Spiele-Bibliothek des Xbox Game Pass. Darunter Hellblade: Senua's Sacrifice, Agents of Mayhem und auch der Indi-Hit Ori and the Blind Forest tritt noch bis Ende Dezember dem Raster bei.