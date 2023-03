Xbox Game Pass hat jetzt ein Spiel, das euch bis zu 300 Stunden beschäftigen kann

In diesem Neuzugang im Game pass stecken viele, viele Spielstunden, wenn ihr euch drauf einlasst.

Der Xbox Game Pass bekommt immer wieder neue Spiele, dafür fliegen auch ab und zu wieder welche raus. Seit gestern steht ein ganz besonders umfangreicher Titel in den Startlöchern. Wer sich drauf einlässt, kann darin gut und gerne viele Hundert Stunden verbringen.

Darum geht's: Das Xbox Game Pass-Abo lohnt sich für alle, die viele Spiele ausprobieren wollen. So entfallen hohe Kosten für einzelne Titel und ihr erhaltet Microsoft-Exclusives direkt zum Launch auch im Abo. Außerdem sorgen Zu- und Abgänge für stetige Abwechslung.

Ihr habt zu viel Zeit? Falls ihr nach einem Spiel sucht, in das ihr euch mal wieder so richtig hinein versenken könnt, haben wir da einen Vorschlag für euch. Das einzige, was ihr braucht, ist ein Game Pass-Abo und ein gewisses Faible für Strategie.

Der Xbox Game Pass hat jetzt einen riesigen 300h-Brocken im Programm

Civilization 6 ist jetzt im Game Pass: Eine der bekanntesten und besten Rundenstrategie-Spielereihen der Welt bringt seinen neuesten Teil jetzt auch in das Xbox Game Pass-Abo. Seit gestern steht der Mammut-Titel zur Verfügung und kann direkt ausprobiert werden.

Das ist Civ 6: In Civilization spielt ihr eine der titelgebenden Zivilisationen und führt sie von der Steinzeit in die Moderne. Dabei gilt es, weise Voraussicht walten zu lassen und langfristig zu planen. Euch stehen unzählige Mittel zur Verfügung, euch mit den anderen Zivilisationen auseinander zu setzen.

Hier lest ihr unseren GamePro-Test zu Civilization 6 und so sieht das Spiel aus:

2:03 Civilization 6 für Nintendo Switch - So sehen Menüs und Gameplay-Grafik aus (Trailer)

Locker über 300 Stunden: Eine einzige Runde kann durchaus über fünf Stunden oder noch viel länger dauern. Je nachdem, wie viele (KI-)Mitspieler*innen ihr habt, wie die Siegbedingungen aussehen und was ihr sonst noch so alles einstellt. Dann habt ihr aber erst einmal nur eine einzige Zivilisation auf eine Art und Weise gespielt.

Aber den Reiz von Civilization 6 macht unter anderem natürlich aus, die vielfältigen Optionen und unzähligen Möglichkeiten überhaupt erst einmal kennenzulernen und anschließend auszuschöpfen.

Außerdem macht das Ganze natürlich viel Spaß und entfaltet erst recht mit fortschreitender Spielzeit eine gewisse Faszination. Dementsprechend kommt ihr in Windeseile auf Spielzeiten um die 100 Stunden.

Wer wirklich alles sehen und ausprobieren will, kann also durchaus mit einer Spielzeit von um die 300 Stunden rechnen (wie sie für Completionists bei howlongtobeat.com veranschlagt wird). Wer an Civilization 6 erstmal einen Narren gefressen hat, dürfte derartige Rookie Numbers aber auch recht bald übertreffen.

Die längste bei howlongtobeat angegebene Spielzeit steht bei sagenhaften 946 Stunden und 26 Minuten. Aber auch wer sich einfach nur Zeit lässt und nicht unbedingt alles sehen und freischalten muss, kann auf 824 Stunden kommen. Selbst in der "Main+Extras"-Kategorie liegt die höchste Zeit für lockeres Durchspielen noch bei 330 Stunden und 53 Minuten.

Spielt ihr schon fleißig Civ 6 dank Game Pass oder sucht ihr eher nach kürzeren Spielen?