Xbox Game Pass - Strange Brigade schießt sich auf den Abo-Service ein. (Anzeige)

Ihr wollt vollen Zugriff auf eine riesige Spiele-Library und das für wenig Geld? Dann solltet ihr euch dringend den Abo-Service Xbox Game Pass ansehen. Aktuell zahlt ihr für einen Monat Game Pass-Mitgliedschaft nur 1€ und erhaltet freien Zugang zu über 100 Titeln und könnt diese ohne weitere Kosten auch offline sofort losspielen. Mit dabei sind auch zahlreiche Spiele des Xbox Play Anywhere-Angebots, wie Gears of War 4 oder State of Decay 2, die ihr auf Xbox One oder Windows 10 spielen könnt. Dazu kommen noch zahlreiche andere Features wie exklusive Preisnachlässe im Microsoft Store und sofortigen Zugriff auf alle Microsoft-Exklusiven Games wie Forza Horizon 4.

Sichert euch einen Monat Game Pass für nur 1€

Koop-Spaß in den 30ern

Seit dem 6. Dezember geht es strange zu auf der Xbox One - Der große Neuzugang des Monats Dezember im Xbox Game Pass ist nämlich das abgedrehte Koop-Game Strange Brigade. Mit bis zu drei Freunden stürzt ihr euch wie Indiana Jones auf alte verwunschene Gräber, in denen bisher unberührte Schätze warten auf ihre wiederentdeckung warten. Doch die Artefakte sind gut bewacht und nur mit Teamwork schafft ihr es auch wieder unbeschadet aus den monsterverseuchten Dungeons raus.

Zu Hilfe kommt euch dabei, dass jede Spielfigur eigene Waffen, Fähigkeiten und übernatürlichen Gaben mit sich führt, mit deren Hilfe ihr euch den zahlreichen mythischen Wesen und gefährlichen Monstern erwehren könnt. Gepaart mit dem Hollywood-Szenario der 30er Jahre ist Strange Brigade ein spaßiger und langlebiger Koop-Shooter der durchaus in die Fußstapfen eines Left for Dead treten kann.

Strange Brigade bleibt aber nicht der einzige Neuzugang. Bereits am 4. Dezember fand der Überraschungshit Mutant Year Zero seinen Weg auf die Xbox, das mit und gleichzeitig auch in die Bibliothek des Game Pass. Als drittes und letztes Spiel im Dezember kommt Ende des Jahres noch The Gardens Between, ein bezauberndes Rätselspiel mit viel Herz und Sinn für knackigen Knobelspaß.