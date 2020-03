Der Xbox Game Pass bekommt ein neues Feature: Wer die Ultimate-Version abonniert hat, erhält ab sofort Zugriff auf die sogenannten Perks. Das bedeutet, dass ihr ohne zusätzliche Kosten mehr Inhalte bekommt. Vor allem wohl DLCs und Ingame-Inhalte, aber in Zukunft soll da auch noch mehr kommen.

Xbox Game Pass Ultimate-Abonnenten bekommen jetzt "Perks"

Das ist neu: Ab dem 18. März, also seit gestern, erhalten die Xbox Game Pass Ultimate-Nutzer und -Nutzerinnen zusätzliche Gratis-Inhalte. Quasi als Bonus zu ihrer Mitgliedschaft und ohne, dass sie nochmal etwas dafür bezahlen müssten.

Was steckt drin? Microsoft spricht bisher auf der offiziellen Seite von "DLCs, Ingame Content und mehr". Was sich genau dahinter verbirgt und was noch alles kommt, kann sich wohl auch von Spiel zu Spiel unterscheiden. Zunächst wurden erstmal nur Zusatzinhalte für drei Spiele angekündigt:

World of Tanks: Mercenaries: Mit den neuen perks erhaltet ihr Zugriff auf drei neue Panzer "und weitere Vorteile"

Sea of Thieves: Ihr bekommt ein von Ori inspiriertes Set für ein Schiff, "bestehend aus Segeln der Ahnen, Galionsfigur, Rumpf sowie einer speziellen Ori-Flagge"

SMITE: Mit dem Perk-Bundle werden fünf Götter und "weitere Boni" freigeschaltet

Auf der neuen Xbox Game Pass-Perks-Seite gibt es außerdem noch einen Hinweis darauf, dass ihr euch auch noch auf weitere Inhalte für Phantasy Star Online 2 freuen könnt. Welche Perks neu hinzukommen, soll zukünftig immer im Rahmen der Game Pass-Ankündigungen verraten werden.

So schaltet ihr die Perks frei: Ihr müsst euch dafür nicht extra nochmal irgendwo registrieren oder etwas besonderes tun. Wenn ihr den Xbox Game Pass Ultimate nutzt, profitiert ihr immer automatisch.

"Du findest die Perks auf Deiner Konsole im Xbox Game Pass-Reiter, in der Xbox Game Pass (Beta) App für Windows 10 PC oder in der Xbox Game Pass App für iOS und Android."

Was ist der Xbox Game Pass Ultimate? Der Xbox Game Pass Ultimate kombiniert die Vorzüge des normalen Xbox Game Pass mit einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Zusammen kostet das Paket weniger, als wenn ihr die Abos jeweils einzeln abschließen würdet.

Ihr habt dann jeden Monat Zugriff auf die Games with Gold-Spiele sowie auf das komplette Angebot des Game Pass. Zuletzt wurden für den Xbox Game Pass im März 2020 unter anderem Ori and the Will of the Wisps, Ace Combat 7 und Bleeding Edge angekündigt beziehungsweise veröffentlicht.

Wie findet ihr die neuen Xbox Game Pass Ultimate-Perks?