Xbox Game Pass Ultimate: So spart ihr fast 150€ durch Xbox Live Gold bei Amazon

Wenn ihr euch jetzt Xbox Live Gold bei Amazon holt, könnt ihr euch bis zu zwei Jahre im Xbox Game Pass günstig sichern.

Bei Amazon gibt es gerade Xbox Live Gold günstiger: Für 12 Monate in dem Abo-Dienst, den ihr vor allem braucht, um den Online-Multiplayer der meisten Xbox-Spiele zu nutzen, bezahlt ihr aktuell noch 54,95€ statt 59,99€. Dieser bescheidene Rabatt ist an sich aber noch kein Top Deal. Viel interessanter ist, dass ihr euch dadurch den Xbox Game Pass Ultimate sehr günstig sichern könnt. Wie das funktioniert, erklären wir in diesem Artikel.

Rund 150€ auf 2 Jahre Game Pass Ultimate sparen!

Durch den Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr Zugriff auf hunderte Spiele auf Konsole und PC.

Umwandeln im Verhältnis 3:2: Neue Abonnent*innen können ihre Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold im Verhältnis 3:2 in den Game Pass Ultimate umtauschen. Dadurch kommt ihr viel günstiger weg, als wenn ihr den Game Pass Ultimate direkt kauft. Bis zu 36 Monate Xbox Live Gold können in 24 Monate Xbox Game Pass umgewandelt werden.

Rund 150€ sparen: Holt ihr euch 3 Jahre Xbox Live Gold im Amazon-Angebot, kostet das rund 165€ kostet. Umgerechnet auf 24 Monate Game Pass Ultimate wären das circa 6,87€ pro Monat. Der normale Preis des Game Pass Ultimate liegt bei 14,99€ pro Monat, bei Amazon könnt ihr derzeit noch Codes zum alten Preis von 12,99€ pro Monat bekommen. Selbst dann würden zwei Jahre Game Pass Ultimate noch rund 312€ kosten, sodass ihr durch den Trick mit Xbox Live Gold fast 150€ spart.

Wichtig: Der Trick funktioniert so nur bei neuen Abos! Wenn ihr den Xbox Game Pass Ultimate schon abonniert habt, könnt ihr zwar immer noch Xbox Live Gold in Zeit im Game Pass Ultimate umwandeln. Das Verhältnis ist dann aber deutlich schlechter, bei 12 Monaten Xbox Live Gold bekommt ihr nur 4 Monate Game Pass Ultimate. Deshalb kommt ihr in diesem Fall sogar günstiger weg, wenn ihr noch schnell den Game Pass zum alten Preis bei Amazon kauft.

Xbox Live Gold endet bald!

Xbox Live Gold ist bald Geschichte. Deshalb dürfte der obige Trick nicht mehr allzu lange funktionieren.

Microsoft hat kürzlich angekündigt, dass Xbox Live Gold bald verschwindet. Schon zum 14. September soll der Abo-Service durch den neuen Game Pass Core ersetzt werden, der 6,99€ im Monat kosten sollt. Hier erfahrt ihr mehr dazu:

Ob und wie lange der oben beschriebene Trick danach noch funktioniert, ist schwer zu sagen. Wer sich noch auf diese Weise günstig mit dem Xbox Game Pass Ultimate eindecken will, sollte das daher besser jetzt tun.

Mehr günstige Angebote rund um Gaming und Technik könnt ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier finden: