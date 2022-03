Xbox Games with Gold im April 2022: Das sind die 4 Gratis-Spiele

Wer ein Xbox Live Gold-Abo hat, bekommt jeden Monat von Microsoft vier Spiele spendiert, die man sich abseits der Abo-Gebühren ohne weitere Kosten herunterladen und spielen kann. So auch im April 2022, für den Microsoft jetzt die Games with Gold bekannt gegeben hat.

Die Games With Gold-Spiele im April 2022

Wie in den vergangenen Monaten handelt es sich bei den Games with Gold um zwei Xbox One- und zwei Xbox 360-Titel, die aber auch abwärtskompatibel auf der Xbox Series X/S spielbar sind. Herunterladbar sind die Titel in den angegebenen Zeiträumen.

Diese Spiele bekommt ihr:

Another Sight (1. bis 30. April)

(1. bis 30. April) Hue (16. April bis 15. Mai)

(16. April bis 15. Mai) Outpost Kaloki X (1. bis 15. April)

(1. bis 15. April) MX vs. ATV Alive (16. bis 30. April)

Im Spotlight für den Monat April: Another Sight

Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Another Sight ist ein Action-Adventure mit Steampunk-Elementen das im spätviktorianischen England im Jahr 1899 angesiedelt. Im Zentrum des Spiels steht das Mädchen Kit, das durch einen Unfall erblindet ist. Ihr steht der mysteriöse roter Kater Hodge beiseite und beide bahnen sich den Weg durch den surrealen Untergrund Londons. Dabei entdecken sie eine geheime Gemeinschaft zeitgenössischer Geistesgrößen wie Claude Monet, Thomas Edison oder Nikola Tesla.

Alle Infos zu Xbox Live Gold

Wenn ihr mehr über den Xbox Live Gold-Service von Microsoft wissen wollt, haben wir im folgenden Artikel alle wichtigen Informationen für euch aufgelistet, darunter alles Wichtige zu Preisen und Vorteilen des Dienstes.

18 0 Mehr zum Thema Xbox Live Gold - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

Was ist bei den anderen Abo-Services los?

Für den PlayStation-Service PS Plus wurden bislang noch keine neuen Spiele bekannt gegeben, das wird allerdings noch in dieser Woche passieren. Dann wird es sich vermutlich auch "nur" noch um eine Bestätigung eines Leaks handeln, der bereits vorab die PS Plus-Spiele für den April 2022 verraten hat.

21 0 Mehr zum Thema PS Plus im April 2022: Neue Gratis-Spiele schon jetzt geleakt

Bei PS Plus wird es zukünftig einige größere Änderungen geben. Denn zusätzlich zum bestehenden Angebot erweitert Sony den Service mit zusätzlichen Optionen, die mehr kosten, aber auch mehr Vorteile bieten. Alles was ihr dazu wissen müsst lest ihr in unserem großen Artikel zur PS Plus-Evolution.

Freut ihr euch auf die neuen Spiele bei Games with Gold?