Xbox Games With Gold Januar 2021: Diese Gratis-Spiele sind dabei

Auch im Januar 2021 gibt es für alle Abonnent*innen von Xbox Live Gold einige Spiele zum Download. Die folgenden Titel für Xbox One und Xbox 360 können sich alle Nutzer des Service ohne zusätzliche Kosten in den angegebenen Zeiträumen herunterladen.

Hinweis: Sämtliche genannten Spiele sind auf der Xbox One und abwärtskompatibel auf Xbox Series X und Xbox Series S spielbar.

Neue Gratis-Games im Januar für Xbox One

Neue Gratis-Games im Januar für Xbox 360 & Xbox Classic

Welche Xbox-Spiele lohnen sich?

Little Nightmares

Genre: Action

Darum geht's: In Little Nightmares müssen wir uns als junges Mädchen unseren schlimmsten Kindheitsängsten stellen. Protagonistin Six wacht in einem dunklen Raum auf und muss entkommen, während wir basierend auf in der zwielichtigen Spielwelt verteilten Hinweisen herausfinden müssen, an welchem Ort wir genau sind und welches Geheimnis sich hinter der spannenden Exposition verbirgt.

Gameplaytechnisch müssen wir Puzzles lösen, Platforming-Einlagen bestehen und Bosse erledigen. Besonders markant wird die Atmosphäre von Little Nightmares dadurch, dass in der Spielwelt kein Wort gesprochen wird und Gedanken und Gefühle allein über Musik und Soundeffekte illustriert werden.

Mehr zu Little Nightmares' Stärken und Schwächen lest ihr in unserem Test:

4 0 Mehr zum Thema Little Nightmares im Test - Ein faszinierender Albtraum mit bösem Erwachen

Für Action-Fans lohnt sich zudem ein Blick auf Breakdown. Das erschien ursprünglich 2004 auf der ersten Xbox und versetzt uns in die Rolle von Derrick Cole, der in einem geheimen Labor erwacht und sämtlicher Erinnerungen beraubt wurde. Wir müssen uns jetzt einen Weg nach draußen bahnen und geraten dabei mit allerlei scheinbar übermächtigen Gegnern aneinander. Bei den Kämpfen setzen wir entweder unsere Fäuste oder Waffen ein. Die Ego-Perspektive macht all das noch ein bisschen intensiver und unmittelbarer.

Euer Fazit zu diesem Monat: Ist ein Spiel für euch dabei und wenn ja, welches?