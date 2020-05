Xbox Games With Gold Juni 2020: Diese Gratis-Spiele sind dabei

Pünktlich kurz vor dem Monatsende hat Microsoft die Games with Gold für den Monat Juni 2020 bekannt gegeben. Diese könnt ihr euch ab den genannten Terminen herunterladen und zahlt dafür abgesehen von eurem normalen Monatsbeitrag keine zusätzlichen Kosten.

In diesem Monat sind zwei Xbox One-Titel, ein Xbox 360-Spiel, sowie ein Original-Xbox-Game dabei. Die letzten beiden sind abwärtskompatibel auf der Xbox One spielbar.

Neue Gratis-Games im Juni für Xbox One

Neue Gratis-Games im Mai für Xbox 360 & Original-Xbox

Destroy All Humans! (01. Juni - 15. Juni)

Sine Mora (16. Juni - 30. Juni)

Für den Xbox Game Pass ist das erste Spiel für den Juni ebenfalls bekannt:

12 1 Mehr zum Thema Xbox Game Pass im Juni bringt gigantischen Weltraum-Titel

Welche Xbox-Spiele lohnen sich?

Coffee Talk

Genre: Grafik-Adventure

Grafik-Adventure Entwickler: Toge Productions

Toge Productions Release: 2020

Worum geht's? In Coffee Talk arbeiten wir als Kellnerin in einem Coffee Shop und lösen Sorgen, Nöte und Probleme unserer Gäste mit einem wohltuenden Heißgetränk. Das Besondere dabei: Unsere Gäste sind alles andere als gewöhnlich. Orks, Elfen, Formwandler und andere Wesen scheinen einen gut gemachten Latte Macchiato genau so zu lieben wie wir Menschen.

Merken wir uns ihr Lieblingsgetränk, können wir einer atlantischen Spieleentwicklerin helfen, ihr Spiel auf einer wichtigen Messe vorzustellen, einer ideenlosen mesnchlichen Autorin zu ihrer ersten Novelle inspirieren oder einem Alien wahre Liebe erklären.

Es lohnt sich für euch, wenn: ... wenn ihr Lust auf ein unverbrauchtes und ungewöhnliches Spiel habt.

Ihr lasst lieber die Finger vom Spiel, wenn: ... wenn ihr unbedingt wilde Action braucht.

Was ist mit PlayStation Plus?

Sony wird die kostenlosen Titel für PS Plus vermutlich in den nächsten Tagen enthüllen. Einer ist bereits bekannt.

Ist für euch diesen Monat ein Spiel dabei?