Xbox Games With Gold im Oktober 2019 - Diese Spiele gibt's gratis

Pünktlich zum Monats-Ende hat Microsoft die kostenlosen Xbox Games with Gold bekannt gegeben. Diese könnt ihr euch herunterladen, wenn ihr Abonnent des Xbox Live Gold-Dienstes seid bzw. ein Xbox Game Pass Ultimate-Abo habt.

Nachfolgend findet ihr eine Liste der Gratis-Spiele inklusive Zeitraum, von wann bis wann ihr die Spiele downloaden könnt.

Games with Gold im Oktober 2019

Xbox One:

Auch Xbox 360:

Disney Bolt (01. Oktober - 15. Oktober)

Ninja Gaiden 3: Razor's Edge (16. Oktober - 31. Oktober)

Das Highlight des Monats

Wie üblich möchten wir euch an dieser Stelle das Spiel näher vorstellen, das ihr ganz besonders unter die Lupe nehmen solltet.

Freitag der 13. (2016)

Genre: Action

Action Entwickler: Illfonic

Illfonic Release: 26.05.2017

26.05.2017 GP-Wertung: 58

Um was geht's:

Freitag der 13 ist ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel, in dem einige Spieler in die Rolle von Teenagern flüchten, die vor Serienkiller Jason Voorhees flüchten müssen. Dieser wird von einem weiteren Spieler übernommen.

Das Besondere:

Der Filmschauplatz Crystal Lake wurde im Spiel detailgetreu nachgebildet, die Teenager haben in den Matches zudem stets verschiedene Lösungswege.

Wie findet ihr das Oktober-Lineup für Games with Gold?