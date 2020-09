Xbox Games With Gold Oktober 2020: Diese Gratis-Spiele sind dabei

Microsoft hat die kostenlosen Games with Gold für den Oktober 2020 bekannt gegeben. Die folgenden Spiele für Xbox One und Xbox 360 können sich alle Abonnenten des Service ohne zusätzliche Kosten in den angegebenen Zeiträumen herunterladen. Wie immer verraten wir euch zudem, welches Highlight des Lineups ihr unbedingt ausprobieren solltet.

Neue Gratis-Games im August für Xbox One

Slayaway Camp: Butcher's Cut (1. Oktober - 31. Oktober)

Maid of Sker (16. Oktober - 15. November)

Neue Gratis-Games im August für Xbox 360 & Xbox One

Diese beiden Spiele erschienen ursprünglich auf der ersten Xbox bzw. der Xbox 360, sind aber auch abwärtskompatibel auf der Xbox One und Xbox 360 spielbar.

Welche Xbox-Spiele lohnen sich?

Unsere Einschätzung der Games with Gold im Oktober ist eher mau. Natürlich sind die Spiele für Abonnenten ohne weitere Kosten spielbar, weswegen ein Blick in jeden der Titel sicher nicht schaden kann, ein absoluter Kracher ist dieses Mal aber nicht dabei.

Horror-Fans dürfen sich Maid of Sker gerne mal anschauen. In unserem Test bekam der Titel zwar keine Bestnote, als kleiner Horror-Happen zwischendurch dürfte sich der Titel aber dennoch eignen. Mehr Infos zum Spiel bekommt ihr im Test.

Euer Fazit zu diesem Monat: Ist ein Spiel für euch dabei und wenn ja, welches?