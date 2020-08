Xbox Games With Gold September 2020 kommt mit Multiplayer-Kracher

Der Monat neigt sich dem Ende zu und Microsoft hat die Games With Gold-Spiele bekannt gegeben. Somit bekommt ihr im September 2020 wieder zwei neue Xbox One- und zwei neue Xbox 360-/Xbox-Spiele als Teil der Mitgliedschaft geschenkt. Zudem stellen wir für euch wie immer das Highlight des Lineups vor.

Neue Gratis-Games im August für Xbox One

Neue Gratis-Games im August für Xbox 360 & Xbox One

de Blob 2 (1. September - 15. September)

Armed and Dangerous (16. September - 30. September)

Das Xbox-Spiel lohnt sich: Tom Clancy's The Division

Publisher : Ubisoft

: Ubisoft Genre : Action

: Action Release: 2016

Darum geht's: Nach einem Bio-Terror-Angriff auf die USA und dem damit einhergehenden Zusammenbruch der Weltwirtschaft herrscht völliges Chaos und Endzeit-Stimmung. Wir befinden uns als Mitglied der Organisation The Division in New York, die unabhängig operiert. um die Gesellschaft zu retten.

Ihr könnt euch darauf freuen, wenn ... ihr auf der Suche nach einem neuen Loot-Shooter seid, den ihr mit weiteren Leuten spielen könnt. The Division eignet sich sehr gut, um es im Online-Multiplayer über längere Zeit zu spielen.

Lasst lieber die Finger davon, wenn ... ihr absolut keine Freunde von MMOs oder Loot-Spielen seid. The Division setzt voll auf Systeme aus solchen Titeln und macht dabei aus heutiger Sicht auch wenig Neues.

Was ist mit PlayStation Plus?

Sony hat die Gratis-Spiele für den September bereits enthüllt, darunter gibt es das Spiel, das den Battle Royale-Hype vor einigen Jahren gestartet hat.

Auf welches Spiel freut ihr euch diesen Monat am meisten?