Der August ist zur Hälfte vorbei und für alle Xbox Live Gold-Abonnenten bedeutet das, dass ab dem 16. August zwei weitere kostenlose Spiele zum Download für sie bereit stehen.

Diese Xbox-Spiele gibt's jetzt gratis

Genauer gesagt handelt es sich um For Honor für die Xbox One sowie Disney Micky Epic 2: Die Macht der 2, das ursprünglich auf der Xbox 360 erschien, auf der Xbox One aber dank Abwärtskompatibilität spielbar ist.

For Honor ist dabei bis zum 15. September herunterladbar, Epic Micky 2 dagegen nur bis zum 31. August.

Das seit Anfang August im Gold-Programm erhältliche Forza Horizon 2 bleibt weiterhin kostenlos herunterladbar - bis zum 31. August.

For Honor - Screenshots ansehen