Ein Xbox-Handheld wäre absolut großartig - er muss aber eine Sache richtig machen, an der fast alle Handhelds scheitern

Eine Xbox im Taschenformat gab es noch nie, ist für mich aber genau der richtige Schritt.

In der Redaktion ist mein Kaufverhalten – zumindest was Handhelds betrifft – mittlerweile zum Running Gag geworden: Steam Deck, Aufsteck-Controller für das Smartphone, selbstgebaute Game Boys, PlayStation Portal, Switch – sie alle liegen bei mir in der Schublade und werden auch regelmäßig gespielt.

Bis… nun ja. Bis auf das ASUS ROG Ally, bei dem ich ganze acht Monate durchgehend gefragt wurde, ob ich es denn endlich mal aus dem Karton ausgepackt habe.

Bevor ich mich mit dem ROG Ally in den Garten gesetzt habe, hat es sehr lang gedauert.

Dass es soweit kam, lag daran, dass ich für den Windows-Handheld einfach keinen Anwendungsfall gefunden habe beziehungsweise konnte ich ihn erst jetzt mit dem Abschluss eines Game Pass-Abos für mich entdecken.

Pixel-Look-Spiele wie das brillante Sea of Stars gehören mit ihrem Retro-Charme für mich einfach auf ein Mobilgerät, die Stunde für das ROG Ally hat also endlich geschlagen.

In den anschließenden Stunden ist mir jedoch klar geworden, weshalb ich unbedingt einen richtigen Xbox-Handheld brauche. Den soll es immerhin bald geben!

Hoffentlich ist die große Xbox-Hardware-Ankündigung in diesem Jahr ein Handheld!

Das ist passiert: Laut einiger Aussagen aus dem XNC-Podcast arbeitet Microsoft an einer Hybrid-Konsole ähnlich der Nintendo Switch. Darauf können Spiele portabel gezockt werden, wird der Handheld dann in ein Dock gesteckt, geht es am TV weiter.

Zudem sind einige interne Präsentationsfolien geleakt, in denen Handhelds als potentielle Xbox-Plattform genannt werden, eine Umfrage zum Thema Handhelds wurde gestartet und ein Teaser geteilt, dass noch in diesem Jahr Hardware-News von Microsoft folgen werden:

Jetzt ist die große Frage: Könnte damit vielleicht sogar der Handheld gemeint sein?

Ich würde es mir jedenfalls wünschen, da ich Xbox-Spiele und/oder Game Pass-Titel unbedingt mobil zocken möchte! Und das am liebsten nativ, da Cloud Streaming für mich aufgrund der eher mäßigen Bildqualität, Lags und häufig viel zu kleinen Bildschirmtexte nicht wirklich infrage kommt.

Xbox Cloud Gaming funktioniert gut auf Handhelds, aber das Spielgefühl ist noch ein gutes Stück von nativen Spielen weg.

Der PC Game Pass in Kombination mit einem Windows-Handheld wie dem ROG Ally liefert dahingehend zwar einen Lösungsansatz, für mich kränkelt die Plattform jedoch an einem elementaren Kernproblem: Windows 11 als Betriebssystem.

Ich brauche eine Alternative zu Windows!

Im Direktvergleich mit SteamOS beim Steam Deck ist mir bei Windows 11 direkt ins Auge gesprungen, wie schlecht die Software-Grundlage eigentlich für Mobilspieler*innen ist:

Updates benötigen eine halbe Ewigkeit

die Akkuleistung sinkt ins Bodenlose

ständig nerven irgendwelche Windows-Benachrichtigungen

die Einrichtung nervt mit schier unendlichen Werbe-Tracking-Funktionen

die Benutzeroberfläche ist maximal träge sowie sperrig

es kommt zu Rucklern aufgrund von erstmaligen Shader-Berechnungen (zum Beispiel bei metallischen Glanzeffekten)

Als ich irgendwann das halbe Betriebssystem vom Handheld geschmissen und einen Großteil der installierten Zusatzdienste deaktiviert hatte, wurde es deutlich besser, das ROG Ally lief aber nie so fluffig-flott und energieeffizient wie ein Steam Deck.

ASUS' eigene Bedienoberfläche funktioniert gut, aber häufig muss ich auch auf den Desktop wechseln. Außerdem markt man der geringen Akkulaufzeit die schwache Energieeffizienz an.

Microsoft würde mit einem spezialisierten Xbox-Handheld daher offene Türen bei mir einrennen. Statt der Trägheit von Windows 11 wünsche ich mir ein schlankeres und auf Gaming optimiertes Handheld-OS aus dem Hause Xbox. Das sollte folgende Eigenschaften mitbringen:

es sollte auf Xbox-Spiele oder deren PC-Versionen aus dem Game Pass getrimmt sein

es sollte bei 3D-Spielen ohne Shader-Ruckler auskommen

es sollte nicht den Arbeitsspeicher mit überflüssigen Zusatzprogrammen vollmüllen

es sollte sich einfach gut bedienen lassen, ohne den Wechsel auf den PC-Desktop bei fast jeder kleinen Einstellung

es sollte Updates innerhalb von ein paar Sekunden aufspielen, nicht Minuten oder Stunden dafür benötigen

Also ein Betriebssystem, das im Zusammenspiel mit einem Xbox-Handheld auf die Bedürfnisse von Spieler*innen zugeschnitten ist und sich nicht wie eine aufgeblähte Notlösung anfühlt.

Klar, am Ende entscheiden auch immer noch die Spiele, wie gut eine Plattform angenommen wird, wenn aber schon das Bedien-Interface an massiven Unzulänglichkeiten leidet, versaut es mir direkt die Stimmung, bevor ich auch nur einen Titel gestartet habe.

Aber kann noch ein weiterer Handheld überhaupt erfolgreich sein?

Da der Handheld-Markt (vor allem der von Geräten mit Windows-Betriebssystem) schon jetzt mit Produkten von AYANEO, ASUS, MSI, Lenovo und Co. geflutet ist, sehe ich die Gefahr, dass ein waschechter Xbox-Handheld keinen Platz darin finden könnte.

Um diesen zu finden, könnte das Unternehmen aber bei drei Hebeln ansetzen:

Ein niedriger Startpreis, denn die allermeisten PC-Handhelds bewegen sich in den oberen Preisregionen ab 700 Euro.

Eine robuste und im Hinblick auf Kompatibilität vollumfängliche Integration ins Xbox-Ökosystem.

Und zu guter Letzt eine geschmeidige Benutzeroberfläche, die alle Spieler*innen intuitiv verstehen und bedienen können.

Stimmen die drei Faktoren, könnte sich ein Xbox-Handheld sehr gut zwischen Air Plus, ROG Ally, Claw oder auch Legion Go platzieren.

Es ist aber auch durchaus denkbar, dass der Preis wie bei der Konkurrenz höher angesetzt wird: Dort sind die Absatzzahlen nämlich auch nicht wirklich riesig, aufgrund der gesalzenen Preise erweist sich die Handheld-Nische jedoch als kleine Goldgrube.

Vielleicht ist sie sogar profitabel genug, dass Sony an einen weiteren PlayStation-Handheld denkt, wie in Insider-Kreisen gemunkelt wird:

