Könnte wirklich ein Xbox-Handheld unterwegs sein? Microsoft verschickt gerade eine Umfrage an Xbox-Spieler

Ist ein Xbox-Handheld unterwegs?

Vielleicht habt ihr die E-Mail ja schon in eurem Postfach entdeckt: Microsoft möchte aktuell in einer Umfrage wissen, ob ihr euch überlegt, einen Handheld-PC zu kaufen, oder schon einen besitzt. Da in jüngster Zeit immer wieder Gerüchte um einen Xbox-Handheld aufkeimen, könnte es sich um einen weiteren Hinweis handeln.

Microsoft-Umfrage mit eindeutigen Gaming-Hinweisen

Darum geht's: Wie Windows Central berichtet, sind gerade Umfrage-Mails im Umlauf, in denen Microsoft euer Interesse sowie eure Erfahrungen mit Gaming-Handhelds abfragt.

Wir haben uns selbst einmal durchgeklickt und sind unter anderem auf folgende Fragen gestoßen:

Welcher Aspekt gefällt oder stört euch bei eurem Handheld?

Nutzt ihr den GamePass auf eurem Handheld?

Würdet ihr in den nächsten 3 bis 5 Jahren einen Handheld kaufen?

Was erhofft ihr euch von Gaming-Handhelds?

Weshalb habt ihr euch einen Gaming-Handheld gekauft?

Seit ihr euch einen Handheld gekauft habt, spielt ihr weniger an euren stationären Konsolen?

Seht ihr euch selbst als Gamer?

Für welche Anwendungszwecke (Produktivität, Streaming, Gaming) setzt ihr euren Handheld ein?

In der Umfrage wird also ein klarer Gaming-Zusammenhang hergestellt und sie fragt auch nach Cloud-Gaming als Mitbewerber von Spielen, die nativ auf einem Handheld laufen.

Xbox Cloud Gaming sollte ja eigentlich sämtliche Geräte mit einem Internetzugang und einem Bildschirm erobern. Anhand des Erfolgs der Nintendo Switch und auch von Gaming-Handhelds wie dem Steam Deck zeigt sich aber:

Spieler*innen zocken immer noch sehr gern auf richtiger Hardware statt in der Cloud.

Microsoft wird diese Entwicklung nicht entgangen sein, ob aber tatsächlich ein Xbox-Handheld kommt, ist noch völlig unklar. Es gibt Gerüchte zu einem Hybrid-Handheld wie der Nintendo Switch, aber auch zu einer Lizenzvergabe an Dritthersteller wie ASUS oder MSI wäre denkbar.

Hier waren wir im Gespräch, was von anderen neuen Konsolen zu erwarten ist:

27:25 PS5 Pro und die neue Xbox Series werden wohl anders, als ihr hofft

An wen ging die E-Mail überhaupt raus?

Spieler*innen haben unter anderem auf X (ehemals: Twitter) gepostet, dass sie die Umfrage erhalten haben. Wir können an dieser Stelle aber nicht eindeutig eingrenzen, für welche Personengruppe die Umfrage eigentlich bestimmt ist.

In unserem Fall war die von Microsoft angeschriebene E-Mail-Adresse mit einem Xbox-Account verknüpft, aber auch mit der vorinstallierten Windows-Version auf einem ROG Ally.

Es kann sich also auch schlicht um eine Zufriedenheitsumfrage für Handheld-Besitzer*innen halten, die bereits auf einem Handheld zocken. Dafür spricht auch, dass die Umfrage nicht unter der Xbox-Marke läuft, sondern Microsoft allgemein.

So geht es bei Microsoft weiter

Vielleicht erfahren wir ja schon in etwas mehr als einem Monat von der Hardware-Roadmap im Hause Xbox. Am 9. Juni steht nämlich das jährliche, große Xbox Games Showcase an:

Microsoft selbst hat jedenfalls schon Hardware-News angekündigt, die noch in diesem Jahr folgen sollen. Vielleicht ist ja sogar ein dedizierter Xbox-Handheld mit speziell angepasstem Betriebssystem darunter.

Hättet ihr denn überhaupt Interesse daran? Habt ihr vielleicht sogar schon einen Gaming-Handheld und würdet euch noch einen weiteren unter der Xbox-Marke kaufen?