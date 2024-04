Xbox Showcase: Microsoft verkündet offiziellen Termin und eine weitere 'geheime' Show direkt im Anschluss

Der Termin für den nächsten großen Xbox Showcase steht fest.

Dass Microsoft auch im Jahr 2024 wieder einen großen Sommer-Showcase veranstalten würde, war schon etwas länger bekannt. Jetzt gibt es endlich einen offiziellen Termin – in etwas mehr als einem Monat ist es so weit.

Die wichtigsten Infos zum Xbox Showcase

Termin: 9. Juni 2024

9. Juni 2024 Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit

19 Uhr deutscher Zeit Länge: Noch unbekannt

Wo kann ich das Event verfolgen? Wie üblich könnt ihr den Showcase per Livestream schauen, unter anderem auf den offiziellen Youtube- und Twitch-Kanälen von Xbox.

Auch GamePro.de wird live über den Showcase berichten, ihr findet also zeitnah zur Show alle wichtigen Informationen und Ankündigungen auch bei uns!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was wird auf dem Xbox Showcase gezeigt?

Andeutungen, welche Spiele wir auf dem Showcase sehen werden, machte Microsoft noch nicht, allerdings rechnen wir fest mit Auftritten von Titeln, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen, darunter etwa Avowed und Indiana Jones und der Große Kreis.

Darüber hinaus dürfte es auch etliche Neuankündigungen in Form von Trailern geben, das haben vergangene Showcases bereits bewiesen. Wir können also höchstwahrscheinlich mit einem gut gefüllten Programm rechnen, laut der offiziellen Pressemitteilung ist der Showcase nämlich

"der erste sein, in dem wir auch Spiele von Activision, Blizzard, Bethesda, und den Xbox Game Studios sowie Titel von Third Party-Partnern vorstellen."

13:33 Indiana Jones and the Great Circle: Die kompletten 14 Minuten aus der Developer Direct

'Geheimer' Showcase direkt im Anschluss

Bei diesem einen Showcase bleibt es allerdings nicht. Denn wie ebenfalls angekündigt wurde, wird direkt im Anschluss ein weiteres Event zu einem Titel abgehalten, dessen Name in der Ankündigung allerdings noch geschwärzt ist. Das Bild zeigt lediglich ein Logo mit Wolfs- oder Hundeschädeln, dazu gibt die Pressemitteilung den Hinweise, dass wir in dem Showcase

"exklusive Einblicke in den nächsten Teil einer beliebten Franchise"

bekommen werden. Möglicherweise in das neue Call of Duty? Der Rahmen für die Enthüllung des bislang noch nicht offiziell angekündigten neuen Shooter-Teils wäre jedenfalls ideal.

Schon im letzten Jahr hatte es einen separaten Showcase für ein bestimmtes Spiel gegeben, damals war Bethesdas Starfield ausführlich vorgestellt worden.

Welche Titel würdet ihr gerne auf dem Xbox Showcase sehen? Und welches Spiel wird auf dem mysteriösen zweiten Showcase enthüllt? Schreibt uns eure Wünsche und Gedanken gerne in die Kommentare!