Xbox-Handhelds: Preise und Release geleakt - deutlich teurer als die Nintendo Switch 2

Microsoft bringt noch 2025 zwei Xbox-Handhelds in Zusammenarbeit mit Asus auf den Markt.

In Zusammenarbeit mit Asus will Microsoft in den kommenden Monaten zwei Xbox-Handhelds auf den Markt bringen, den Asus ROG Xbox Ally und den Asus ROG Xbox Ally X. Während des Xbox-Showcase vergangene Woche wurden die beiden Modelle zwar mit einem ersten Trailer enthüllt und über die technischen Daten wissen wir ebenfalls Bescheid, offen waren bislang aber noch der Release und vor allem, wie viel die neue Hardware kostet.

Das sollen die Xbox-Handhelds kosten

Asus ROG Xbox Ally : 599 Euro

: 599 Euro Asus ROG Xbox Ally X: 899 Euro

Demnach soll der Asus ROG Xbox Ally als leistungsschwächeres Modell 300 Euro weniger kosten als die stärkere X-Variante.

Zum Vergleich: Das Steam Deck OLED (512 GB) kostet derzeit 569 Euro, während die Nintendo Switch 2 für 470 Euro auf den Markt kam.

1:41 Microsoft enthüllt Xbox-Handhelds - bringt gleich zwei ROG Ally-Modelle raus

Woher stammen die Daten? Der Leak stammt von Brancheninsider Extas1s, der als vertrauenswürdige Quelle gilt und in der Vergangenheit bereits bei Informationen zu Xbox-Showcases und auch dem Release der Xbox-Version von Baldur's Gate 3 richtig lag. Die Preise wurden ihm demnach durch zwei europäische Händler bestätigt.

Leaker grenzt Release der Xbox-Handhelds weiter ein

Während des Xbox-Showcase wurde lediglich verraten, dass beide Handhelds bereits Ende 2025 auf den Markt kommen sollen. Laut Extas1s plant Microsoft mit der Veröffentlichung im Oktober, wann genau, ist jedoch weiter unklar.

Laut Leak sollen Vorbestellungen ab August möglich sein.

An dieser Stelle sei wie immer erwähnt, die unbestätigten Informationen mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Speziell Preise können sich bis zum Start der Vorbestellungsphase noch ändern.

Die Unterschiede der beiden Modelle

Was beide Xbox-Handhelds unter der Haube haben, konnte GameStar Tech-Kollege Linh bereits während einer Präsentation im Vorfeld des Showcase erfahren – seine Preview findet ihr unter dem Link.

Asus ROG Xbox Ally Asus ROG Xbox Ally X Display 7-Zoll IPS mit 1080p, 120 Hz und VRR 7-Zoll IPS mit 1080p, 120 Hz und VRR Prozessor AMD Ryzen Z2A AMD Ryzen AI Z2A Extreme RAM 16 GB 24 GB SSD 512 GB 1 TB Akku 60 Wh 80 Wh Farbe Weiß Schwarz KI-Features Nein Ja

Ein für die Handhelds optimiertes Windows 11-Betriebssystem soll zum Einsatz kommen, das euch beim Systemstart direkt in die Xbox App bringt, von wo aus ihr Spiele starten könnt. Andere PC-Launcher wie das Battle.net sollen bereits in die App integriert sein.

Sind die Xbox-Handhelds zum Preis von 599 Euro bzw. 899 Euro weiter für euch spannend oder seid ihr bereits mit eurem Steam Deck zufrieden?